Καιρός: Κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας - Χιόνια το βράδυ στην Αττική λέει ο Κολυδάς

Τσουχτερό κρύο και χιόνια σε αρκετές περιοχές, είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού σήμερα στη χώρα.

Εδώ και αρκετές ημέρες, μετεωρολόγοι προειδοποιούσαν στις καιρικές τους προγνώσεις για «ψυχρή εισβολή» στη χώρα, η οποία θα συνοδεύεται πτώση της θερμοκρασίας και χιονοπτώσεις σε πολλές περιοχές.

Σήμερα, οι προβλέψεις αυτές επαληθεύονται, καθώς σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, ψυχρές αέριες μάζες από τα βόρεια Βαλκάνια επηρεάζουν τις τελευταίες ώρες σταδιακά μεγάλο μέρος της Ελλάδας, φέρνοντας τσουχτερό κρύο και έντονα καιρικά φαινόμενα.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο γνωστός μετεωρολόγος και πρώην διευθυντής της ΕΜΥ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR το βράδυ του Σαββάτου, η θερμοκρασία σήμερα θα πέσει κατά μέσο όρο 10 βαθμούς, ενώ σε κάποιες περιοχές η πτώση θα είναι ακόμη μεγαλύτερη.

Στην Αθήνα, για παράδειγμα, από τους 20 βαθμούς, ο υδράργυρος θα φτάσει τους 7-8 βαθμούς αύριο. Χιονοπτώσεις προβλέπονται κυρίως στα ηπειρωτικά, με ένταση το απόγευμα σε Εύβοια, Φθιώτιδα και Σποράδες.

Στην Αττική, χιόνια αναμένονται απόψε το βράδυ μέχρι τα ξημερώματα της Δευτέρας, κυρίως σε Πάρνηθα, Πεντέλη και ημιορεινές περιοχές, με πιθανότητα μικρής χιονόπτωσης και σε βόρεια προάστια.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι από τη Δευτέρα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν, αλλά το κρύο θα παραμείνει έντονο και θα χρειάζεται προσοχή λόγω παγετού.