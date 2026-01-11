Αψηφούν την καταστολή οι διαδηλωτές στο Ιράν – Σκληρές συγκρούσεις καταγράφονται σε βίντεο

Παρά την έντονη καταστολή από τις Αρχές, χιλιάδες διαδηλωτές στο Ιράν βγήκαν ξανά στους δρόμους το βράδυ του Σαββάτου, αψηφώντας τις απειλές της κυβέρνησης και τις αναφορές για δεκάδες νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες τις τελευταίες ημέρες.

Βίντεο που έχουν επαληθευτεί από το BBC και μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων, δείχνουν ότι οι δυνάμεις ασφαλείας κλιμακώνουν τη βία απέναντι στους διαδηλωτές.

Ο γενικός εισαγγελέας του Ιράν προειδοποίησε ότι όσοι συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις θα θεωρούνται «εχθροί του Θεού», κατηγορία που επισύρει ακόμη και τη θανατική ποινή.

Την ίδια ώρα, οι διαδηλώσεις, που ξεκίνησαν λόγω της εκρηκτικής αύξησης του κόστους ζωής, έχουν επεκταθεί σε περισσότερες από 100 πόλεις και κωμοπόλεις σε ολόκληρη τη χώρα, με τα αιτήματα πλέον να στρέφονται ανοιχτά κατά του θεοκρατικού καθεστώτος και του ανώτατου ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Σύμφωνα με πηγές του BBC και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πάνω από 100 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων και μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, ενώ περισσότεροι από 2.500 έχουν συλληφθεί από την έναρξη των κινητοποιήσεων. Νοσοκομεία σε μεγάλες πόλεις, όπως η Τεχεράνη και η Ραστ, δηλώνουν ότι έχουν κατακλυστεί από τραυματίες και νεκρούς, με υγειονομικούς να περιγράφουν σκηνές χάους.

Την ίδια στιγμή, η ιρανική κυβέρνηση έχει επιβάλει εκτεταμένο μπλακάουτ στο διαδίκτυο, περιορίζοντας τόσο την πρόσβαση στο παγκόσμιο ίντερνετ όσο και στο εσωτερικό δίκτυο της χώρας, γεγονός που δυσχεραίνει τη συλλογή και επιβεβαίωση πληροφοριών.

Παρ’ όλα αυτά, επαληθευμένα βίντεο δείχνουν σφοδρές συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και δυνάμεων ασφαλείας σε πόλεις όπως η Μασχάντ και συνοικίες της Τεχεράνης.

Στο διεθνές μέτωπο, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «είναι έτοιμες να βοηθήσουν», προειδοποιώντας παράλληλα το Ιράν για σκληρές συνέπειες σε περίπτωση περαιτέρω αιματοχυσίας.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ιρανικού Κοινοβουλίου απάντησε ότι οποιαδήποτε επίθεση των ΗΠΑ θα καθιστούσε νόμιμους στόχους αμερικανικές βάσεις και το Ισραήλ.

Με πληροφορίες από BBC