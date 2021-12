Δύο φορτηγά πλοία συγκρούστηκαν στη Βαλτική Θάλασσα μεταξύ των πόλεων Ystad της Σουηδίας και Bornholm της Δανίας.

Σύμφωνα με τη Σουηδική Ναυτιλιακή Διοίκηση, ένα από τα πλοία έχει αναποδογυρίσει και τώρα βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση διάσωσης και έρευνας για δύο άτομα, που θεωρούνται αγνοούμενα.

Το ατύχημα σημειώθηκε στις 03.30 τοπική ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες από το Nordic News.

«Ακούγονται κραυγές από το νερό», ανέφερε στο SVT News, ο Jonas Franzen, υπεύθυνος επικοινωνίας στη σουηδική ναυτική διοίκηση.

«Δεν γνωρίζουμε ακριβώς πώς συνέβη το ατύχημα» πρόσθεσε.

Το ένα πλοίο είναι νηολογημένο στη Δανία και το άλλο βρετανικό ενώ, δεν είναι σαφές πόσοι άνθρωποι βρίσκονται στο πλοίο.



Στις 06.30 (τοπική ώρα), περίπου δέκα σκάφη από τη Σουηδία και τη Δανία συμμετείχαν στις έρευνες ενώ συμμετέχουν και ελικόπτερα.

Σύμφωνα με τον Jonas Franzen, το βρετανικό πλοίο συμμετέχει στις έρευνες.

«Αυτή τη στιγμή αγνοούνται δύο άνθρωποι», ανέφερε ο Victor Devinder, διοικητής του Λιμενικού Σώματος.

Two cargo ships have collided in Baltic Sea between Ystad and Bornholm.

There are reports of two people in water.

Rescue operation is under way.https://t.co/L3ff30uaAB