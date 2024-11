«Συγχαρητήρια παππού, σε αγαπώ» - Η ανάρτηση της εγγονής του Ντόναλντ Τραμπ μετά τη νίκη του

Ανάρτηση για την νίκη του παππού της και την επανεκλογή του στην προεδρία των ΗΠΑ, έκανε η εγγονή του Ντόναλντ Τραμπ, Κάι.

Η Κάι Τραμπ είναι η μεγαλύτερη εγγονή του προέδρου των ΗΠΑ και κόρη του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιουρ. Υπενθυμίζεται πως η 17χρονη τον Ιούλιο είχε πραγματοποιήσει την πρώτη της δημόσια εμφάνιση στην πολιτική σκηνή στο Εθνικό Συνέδριο των Ρεπουμπλικανών, μιλώντας μπροστά σε χιλιάδες οπαδούς του παππού της.

Λίγες ώρες μετά την νίκη του Ντόναλντ Τραμπ, η Κάι σε ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στην πλατφόρμα Χ, έστειλε συγχαρητήρια στον παππού της για την επανεκλογή του στην προεδρία των ΗΠΑ, σημειώνοντας μεταξύ άλλων πως τώρα «το μέλλον θα είναι φανταστικό».

«Κανείς δεν εργάζεται σκληρότερα ή δεν ενδιαφέρεται περισσότερο για τον αμερικανικό λαό. Συγχαρητήρια παππού, σ’ αγαπώ! Το μέλλον θα είναι φανταστικό», ανέφερε χαρακτηριστικά συνοδεύοντας την ανάρτηση με μία φωτογραφία τους.

No one works harder or cares more about the American people. Congratulations Grandpa, I love you! , the future gonna be fantastic 🇺🇸 pic.twitter.com/ojpjSoCTQc