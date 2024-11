Τα πρωτοσέλιδα του γαλλικού Τύπου για τη νίκη Τραμπ - Η αριστερά αγωνιά, η ακροδεξιά ενθουσιάστηκε

Η νίκη Τραμπ στις αμερικανικές εκλογές είναι πρώτη είδηση σε όλα τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης - Ο Τραμπ έχει συγκεντρώσει 277 εκλέκτορες και είναι επισήμως ο 47ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

Το γαλλικό δίκτυο BFMTV αναφέρει: «Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίζεται πως έχει κερδίσει "μια νίκη που δεν έχει ξαναδεί η χώρα μας εναντίον της Κάμαλα Χάρις"». Καθώς δίνονται στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα ανά πολιτεία διευρύνεται όλο και περισσότερο το χάσμα μεταξύ του Τραμπ και της Χάρις. Η καταμέτρηση πολλών «swing» πολιτειών συνεχίζεται. Ο Τραμπ έχει ήδη αναδειχθεί νικητής στις βόρειες πολιτείες της Πενσιλβάνια, της Τζόρτζια και της Βόρειας Καρολίνας.

Το πρωτοσέλιδο της Le Figaro αναφέρει: «Νίκη του Τραμπ στην προεδρία: Ο Μακρόν τον συγχαίρει. Ο γαλλικός πολιτικός κόσμος βρίσκεται μεταξύ ανησυχίας και ενθουσιασμού». Η γαλλική εφημερίδα στη σχετική ανάλυση για τη νίκη Τραμπ αναφέρει πως η αριστερά στη Γαλλία έχει εκφράσει την αγωνία της για την επιστροφή του Ρεπουμπλικανού τέως προέδρου στον Λευκό Οίκο ενώ η ακροδεξιά έδειξε πολύ γρήγορα τον ενθουσιασμό της. Μετά από τέσσερα χρόνια συνεργασίας με τον Τζο Μπάιντεν ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ετοιμάζεται να συνεργαστεί και πάλι με τον ομόλογό του, με τον οποίο συνεργάστηκε για πρώτη φορά όταν ο Μακρόν ανέλαβε τη γαλλική προεδρία το 2017.

Αυτό άλλωστε ανέφερε και στη σχετική ανάρτησή του στο X ο ένοικος του Ελιζέ που συνεχάρη τον Τραμπ για τη νίκη του. «Συγχαρητήρια πρόεδρε Ντόναλντ Τραμπ. Είμαι έτοιμος να συνεργαστούμε όπως το έχουμε κάνει επί τέσσερα χρόνια. Με τις δικές σου πεποιθήσεις και με τις δικές μου. Με σεβασμό και φιλοδοξία. Για περισσότερη ειρήνη και ευημερία», αναφέρει ο Γάλλος πρόεδρος.

Αμέσως μετά και η ακροδεξιά Μαρίν Λεπέν έστειλε τις ευχές της για επιτυχία στον Ντόναλντ Τραμπ και τόνισε την ανάγκη «ενίσχυσης των διμερών σχέσεων και επιδίωξης διαλόγου και εποικοδομητικής συνεργασίας στη διεθνή σκηνή».

President-Elect Donald Trump on Elon Musk in his 2024 Victory Speech: “We have a new star… A star is born — Elon.” pic.twitter.com/m1i1DS0HAI

Η Le Parisien με τίτλο «Αμερικανικές προεδρικές εκλογές 2024: "Σας ευχαριστώ που με εκλέξατε τον 47ο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών", είπε ο Ντόναλντ Τραμπ», αναφέρει πως ο Ρεπουμπλικανός υποψήφιος ανακοίνωσε τη νίκη του μπροστά στους ενθουσιώδεις υποστηρικτές του από το αρχηγείο του στη Φλόριντα αν και τα τελικά αποτελέσματα δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά.

Η ίδια εφημερίδα σε άλλο άρθρο με τίτλο: «Η μεγαλύτερη επιστροφή στην ιστορία. Ο Ντόναλντ Τραμπ δέχθηκε ήδη συγχαρητήρια από το εξωτερικό αφού ανακοίνωσε τη νίκη του», αναφέρει πως ηγέτες από την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή έχουν συγχαρεί ήδη τον Τραμπ. Μεταξύ αυτών, ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν, είναι από τους πρώτους που συνεχάρη τον Τραμπ στο Facebook, επίσης τον Ρεπουμπλικανό υποψήφιο συνεχάρησαν ο Εμανουέλ Μακρόν, η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου ενώ ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι με ανάρτηση στο X συνεχάρη τον Τραμπ «για την εντυπωσιακή εκλογική νίκη». Επίσης, συγχαρητήρια στον Τραμπ για την νίκη του έστειλαν ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ και ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι.

Congratulations, President @realDonaldTrump. Ready to work together as we did for four years. With your convictions and mine. With respect and ambition. For more peace and prosperity.