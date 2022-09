Στο νοσοκομείο ο ηθοποιός Μάικλ Πιτ- Σε ψυχιατρική πτέρυγα μετά από δημόσιο ξέσπασμα

Ο ηθοποιός Μάικλ Πιτ, που έγινε διάσημος μέσα από το «Boardwalk Empire» νοσηλεύεται στο νοσοκομείο μετά από δημόσιο ξέσπασμα στη Νέα Υόρκη.

Ο 41χρονος ηθοποιός τέθηκε υπό αστυνομική επιτήρηση, αφού μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο μετά από επεισόδιο στην πόλη.

Βίντεο που εξασφάλισε το TMZ δείχνει τον Μαικλ Πιτ δεμένο σε ένα φορείο και περιτριγυρισμένο από νοσηλευτές, που έφτασαν με ασθενοφόρο, να τον μεταφέρουν σε έναν δρόμο στο Μπούσβικ του Μπρούκλιν.

Ο ηθοποιός ήταν χωρίς πουκάμισο και παπούτσια και φορούσε μόνο ένα σκούρο σορτς και ένα γαλάζιο φουλάρι στο λαιμό του.

Φωτ: TMZ

Πηγή δήλωσε ότι κάποιος ανώνυμος κάλεσε την αστυνομία για να αναφέρει ότι ένας άνδρας πετούσε αντικείμενα σε κόσμο, πιθανώς από την ταράτσα ενός κτιρίου.

Ο ηθοποιός συνελήφθη επί τόπου, αλλά δεν του απαγγέλθηκαν κατηγορίες και μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο για περίθαλψη.

Στην προβολή της ταινίας "The Wild Pear Tree (Ahlat Agaci)" στο Φεστιβάλ Καννών, τον Μάιο του 2018. Φωτ: EPA/CLEMENS BILAN

Δεν είναι σαφές ποια είναι η τρέχουσα κατάσταση νοσηλείας του, αλλά στην πολιτεία της Νέας Υόρκης επιτρέπεται να τεθεί κάποιος σε ακούσια ψυχιατρική περίθαλψη μόνο για 72 ώρες, εκτός εάν το νοσοκομείο ζητήσει παράταση από τον δικαστή και στη συνέχεια η κράτηση δύναται να επεκταθεί σε όχι περισσότερο από 60 ημέρες.

Michael Pitt και Brit Marling σε σκηνή της ταινίας «I Origins» του Mike Cahill. Φωτ: EPA/JELENA VUKOTIC/ DEAUVILLE AMERICAN FILM FESTIVAL

Να σημειωθεί πως αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Μάικλ Πιτ έχει προβλήματα με την αστυνομία.

Τον Ιούλιο, συνελήφθη στην ίδια τοποθεσία για επίθεση και μικροκλοπή, αφού φέρεται να άρπαξε το τηλέφωνο ενός άνδρα από το χέρι του και να τον χτύπησε επανειλημμένα στο κεφάλι.

Ο άνδρας υπέστη ελαφρά τραύματα.

Michael Pitt, Eva Green και Louis Garrel στην προώθηση της ταινίας "The Dreamer" του Bernardo Bertolucci, στο Venice International Film festival του 2003. Φωτ: EPA PHOTO/ANSA/CLAUDIO ONORATI

Ο Μάικλ Πιτ είναι γνωστός για τους ρόλους του στις σειρές του HBO «Boardwalk Empire», «Murder by Numbers», «The Dreamers» του Μπερνάρντο Μπερτολούτσι, «Last Days» του Γκας Βαν Σαντ και «Funny Games» του Μίχαελ Χάνεκε.

Έχει επίσης εμφανιστεί στη σειρά «Hannibal» του NBC ως Mason Verger, καθώς και στις ταινίες «Ghost in the Shell», «Seven Psychopaths», «Hedwig and the Angry Inch» και «I Origins».

Δείτε το βίντεο του ΤΜΖ: