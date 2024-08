Στο χάος το Μπανγκλαντές: Η πρωθυπουργός έφυγε με ελικόπτερο για Ινδία - Πάνω από 300 νεκροί

Η πρωθυπουργός του Μπανγκλαντές Σέιχ Χασίνα παραιτήθηκε, μετέδωσε το CNN επικαλούμενο πληροφορίες.

H Σέιχ Χασίνα επιβιβάσθηκε σε στρατιωτικό ελικόπτερο με προορισμό την Ινδία, σύμφωνα με πληροφορίες της Prothom Alo Daily.

Latest reports from Bangladesh indicate that Prime Minister Sheikh Hasina has left Dhaka for an undisclosed location after unprecedented nationwide violence in the country. Some suggest she could come to New Delhi as well. Developing story. (Videos and Photo viral on BD Media) pic.twitter.com/Kk5ODQZENk