Χάος στο Μπανγκλαντές: Στους 105 οι νεκροί από τις φοιτητικές διαμαρτυρίες

Για 105 νεκρούς κάνει λόγο ο νεότερος απολογισμός, από τις φοιτητικές διαμαρτυρίες στο Μπανγκλαντές.

Σύμφωνα με νέα καταμέτρηση του AFP, που βασίζεται σε στοιχεία από τα νοσοκομεία του Μπανγκλαντές, οι νεκροί ανέρχονται στους 105, την ώρα που ο προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για 75 νεκρούς. Τρία νοσοκομεία της Ντάκα, ανέφεραν ότι παρέλαβαν 24 πτώματα ενώ άλλοι 6 νεκροί αναφέρθηκαν στη Ρανγκπούρ, μια πόλη βόρεια της χώρας.

Νωρίτερα σήμερα οι τηλεπικοινωνίες διακόπηκαν και τα τηλεοπτικά κανάλια σταμάτησαν να μεταδίδουν πρόγραμμα, ενώ από την Πέμπτη οι Αρχές είχαν περιορίσει επίσης ορισμένες υπηρεσίες της κινητής τηλεφωνίας, επιχειρώντας να καταστείλουν τις ταραχές και σήμερα απαγόρευσαν όλες τις δημόσιες συγκεντρώσεις. Οι μαζικές φοιτητικές διαδηλώσεις έχουν αίτημα την αλλαγή του συστήματος ποσοστώσεων για τις κυβερνητικές θέσεις εργασίας.

Οι διαμαρτυρίες ξεκίνησαν τον περασμένο μήνα μετά την επαναφορά από το Ανώτατο Δικαστήριο του Μπαγκλαντές ενός συστήματος ποσόστωσης για τις κυβερνητικές θέσεις εργασίας, ανατρέποντας μια απόφαση της κυβέρνησης της πρωθυπουργού Σεΐχ Χασίνα του 2018 να το καταργήσει.

Οι διαδηλώσεις κλιμακώθηκαν όταν η Σέιχ Χασίνα αρνήθηκε να ικανοποιήσει τα αιτήματα των φοιτητών, επικαλούμενη δικαστικές διαδικασίες.

Έγιναν βίαιες αυτή την εβδομάδα μετά από συγκρούσεις μεταξύ χιλιάδων διαδηλωτών κατά της ποσόστωσης και μελών της φοιτητικής πτέρυγας του κόμματος Awami League της Χασίνα . Η αστυνομία κατέφυγε επίσης στη χρήση σφαιρών από καουτσούκ, δακρυγόνων και χειροβομβίδων κρότου λάμψης για να διαλύσει τους διαδηλωτές, αλλά χωρίς αποτέλεσμα.

