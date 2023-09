Στη Λαμπεντούζα η φον ντερ Λάιεν- Σχέδιο δράσης 10 σημείων για το μεταναστευτικό

Σχέδιο δράσης 10 σημείων για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού πρότεινε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν από τη Λαμπεντούζα.

Στο σχέδιο για το μεταναστευτικό προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η καλύτερη καταγραφή των αφίξεων με την βοήθεια της Frontex και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για το Άσυλο, η παροχή μεγαλύτερης στήριξης για την μεταφορά των μεταναστών εκτός Ιταλίας, χάρη και στην αλληλεγγύη των άλλων κρατών μελών, αλλά και η αρωγή της Frontex για τους επαναπατρισμούς όσων δεν δικαιούνται να μείνουν στην Ευρώπη.

«Θα ζητήσω από τον αντιπρόεδρο Μαργαρίτη Σχοινά να διαπραγματευτεί με τις χώρες προέλευσης για την διευκόλυνση της διαδικασίας αυτής», είπε η πρόεδρος της Κομισιόν.

Το σχέδιο δράσης για το μεταναστευτικό δόθηκε στη δημοσιότητα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και περιλαμβάνει τα εξής:

Από την πλευρά της, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι υπογράμμισε ότι θα θέσει το μεταναστευτικό και το προσφυγικό στην επόμενη σύνοδο της ΕΕ.

Επίσης, η Τζόρτζια Μελόνι υπογράμμισε ότι «χρειάζεται να ξαναρχίσουμε, σε ό,τι αφορά μια ναυτική αποστολή της Ευρώπης, από το δεύτερο και τρίτο σκέλος της αποστολής Sophia, που δεν εφαρμόστηκαν ποτέ».

It is very important for me to be in Lampedusa today.



I'm here to offer a coordinated response by the Italian and European authorities.



I would like to present to you a 10 point action plan ↓ https://t.co/p1KorMPEh4