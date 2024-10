Στη Βενεζουέλα ο Μαδούρο «έφερε» τα Χριστούγεννα δύο μήνες νωρίτερα

Το πρωί της Τρίτης, 1η Οκτωβρίου, οι κάτοικοι του Καράκας όταν ξύπνησαν αντίκρισαν την πρωτεύουσα της Βενεζουέλας με εορταστική διακόσμηση ενώ ένα πανύψηλο χριστουγεννιάτικο δέντρο δεσπόζει σε κεντρική πλατεία της πόλης των τριών εκατομμυρίων κατοίκων.

Εργάτες έχουν διακοσμήσει με χριστουγεννιάτικα στολίδια και τις περισσότερες γειτονιές του Καράκας, μετά την ανακοίνωση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο στην εβδομαδιαία τηλεοπτική του εκπομπή στις 2 Σεπτεμβρίου πως αυτή τη χρονιά τα Χριστούγεννα θα ξεκινήσουν την 1η Οκτωβρίου. «Ο Σεπτέμβρης μυρίζει Χριστούγεννα!» είχε αναφέρει ο 61χρονος Μαδούρο στην εβδομαδιαία τηλεοπτική του εκπομπή ένα μήνα νωρίτερα. «Φέτος και για να σας τιμήσω όλους, για να σας ευχαριστήσω όλους, θα διατάξω την έναρξη των Χριστουγέννων την 1η Οκτωβρίου. Τα Χριστούγεννα έφτασαν για όλους, με ειρήνη, χαρά και ασφάλεια!», είπε.

Christmas season has begun early in Venezuela, as President Maduro has moved celebrations up by two months. Critics argue it's a distraction from the country's deeper issues. pic.twitter.com/eE86potlcn