Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν ως εκλεγμένο πρόεδρο τον αντίπαλο του Μαδούρο

Αποδείξεις για την απόφασή της να ανακηρύξει νέο πρόεδρο της Βενεζουέλας τον Νικολάς Μαδούρο καλείται να παρουσιάσει η Εκλογική Επιτροπή της χώρας, μετά και την απόφαση των ΗΠΑ να αναγνωρίσουν ως νικητή των προεδρικών εκλογών τον υποψήφιο της αντιπολίτευσης, Εδμούνδο Γκονσάλες.

Της ανακοίνωσης των ΗΠΑ -που απορρίπτει τα επίσημα και ταυτόχρονα αμφιλεγόμενα εκλογικά αποτελέσματα- προηγήθηκαν εκκλήσεις πολλών κυβερνήσεων, συμπεριλαμβανομένων στενών συμμάχων του Νικολάς Μαδούρο, προς το Εθνικό Εκλογικό Συμβούλιο της Βενεζουέλας να δημοσιοποιήσει λεπτομερή καταμέτρηση ψήφων, όπως έκανε κατά τις προηγούμενες εκλογές.

Το εκλογικό συμβούλιο ανακήρυξε τον Μαδούρο νικητή τη Δευτέρα, αλλά ο συνασπισμός της αξιωματικής αντιπολίτευσης αποκάλυψε ώρες αργότερα ότι είχε αποδείξεις για το αντίθετο.

«Δεδομένων των συντριπτικών στοιχείων, είναι σαφές στις Ηνωμένες Πολιτείες και, κυρίως, στον λαό της Βενεζουέλας ότι ο Εδμούνδο Γκονσάλες Ουρούτια κέρδισε τις περισσότερες ψήφους στις προεδρικές εκλογές της 28ης Ιουλίου στη Βενεζουέλα», ανέφερε σε επίσημη ανακοίνωσή του, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν.

Electoral data overwhelmingly demonstrate the will of the Venezuelan people: democratic opposition candidate @EdmundoGU won the most votes in Sunday’s election. Venezuelans have voted, and their votes must count.