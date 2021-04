Με ανάρτησή της στον επίσημο λογαριασμό του ρωσικού εμβολίου Sputnik V στο Τwitter η ομάδα παραγωγής του ισχυρίζεται ότι είναι σε θέση να προμηθεύσει στην Ελλάδα τον απαιτούμενο αριθμό διπλών δόσεων ώστε να καλυφθεί εμβολιακά μισό εκατομμύριο πολιτών.

Μάλιστα, όπως σημειώνεται στον λογαριασμό @sputnikvaccine, ο οποίος συντάσσεται στα αγγλικά και απευθύνεται στο διεθνές κοινό, παρά τα αιτήματα από 59 άλλες χώρες, είναι σε θέση να προμηθεύσει την Ελλάδα με εμβόλια για 500.000 άτομα, ήδη από τον Μάιο.

«Μαζί είμαστε δυνατότεροι» καταλήγει η ανάρτηση, η οποία συνοδεύει δημοσίευμα σχετικά με την πρόσφατη συζήτηση στη Βουλή και τις εκεί αναφορές στο θέμα του Sputnik V κατά τις αντιπαραθέσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξη Τσίπρα.

Sputnik V confirms that even given requests from 59 other countries, it can supply Greece already in May with vaccine for 500,000 people. Together we are stronger!✌️

