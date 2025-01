Σπάνια χιονοθύελλα πλήττει τις νότιες ΗΠΑ: Χιονίζει από το Τέξας μέχρι τη Φλόριντα

Σπάνια χιονοθύελλα πλήττει τις νότιες ΗΠΑ με χιόνια, ισχυρούς ανέμους και χαμηλές θερμοκρασίες να εκδηλώνονται από το Τέξας μέχρι τη Φλόριντα.

Το κρύο ανάγκασε τους κατοίκους να σπεύσουν να μονώσουν σωλήνες, να ελέγξουν τα συστήματα θέρμανσης και να εφοδιαστούν με προμήθειες έκτακτης ανάγκης. Πρόκειται για σπάνια χειμερινή θύελλα καθώς σπάνια εκδηλώνεται αυτή την περίοδο, όπως επισημαίνουν μετεωρολόγοι σε CNBC και CBS. Η σπάνια χειμερινή θύελλα πλήττει από σήμερα τις νότιες Πολιτείες των ΗΠΑ, κατά μήκος του Κόλπου του Μεξικού, με πυκνό χιόνι και ισχυρές ριπές ανέμου. Την ίδια ώρα, μεγάλο μέρος της υπόλοιπης χώρας παραμένει στην «κατάψυξη».

Καθώς η θύελλα μετακινείται προς τα ανατολικά, οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης άνοιγαν τους αυτοκινητόδρομους στο Χιούστον. Στο κέντρο της πόλης, οι δρόμοι, καλυμμένοι από χιόνι, ήταν σχεδόν έρημοι το πρωί, που συνήθως είναι ώρα αιχμής.

Χιόνι έπεφτε επίσης, στη Νέα Ορλεάνη και μέχρι το τέλος της ημέρας αναμένεται να φτάσει σε ύψος τα 20 εκατοστά, ισοφαρίζοντας ένα ρεκόρ που κρατά από το 1895. Η τελευταία φορά που σημειώθηκε κάποια μετρήσιμη χιονόπτωση στην πόλη αυτήν ήταν το 2009, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η θύελλα αναμένεται ότι θα πλήξει επίσης, το Μισισίπι, την Τζόρτζια και τη Φλόριντα. Έως και 12,5 εκατοστά χιόνι προβλέπεται να πέσουν στο Μομπάιλ της Αλαμπάμα, κάτι που δεν έχει συμβεί εδώ και περισσότερα από 60 χρόνια.

Στην Ατλάντα και το Μοντγκόμερι της Αλαμπάμα έκλεισαν οι δημόσιες υπηρεσίες και πολλά σχολεία ακύρωσαν τα μαθήματα. Βορειότερα, το μεγαλύτερο μέρος των ανατολικών ΗΠΑ βιώνει ακόμη ένα πολικό ψύχος που αναμένεται να διαρκέσει. Στο Σικάγο το θερμόμετρο έδειχνε -21 βαθμούς Κελσίου ενώ κοντά στο Γκραντ Λέικ του Κολοράντο καταγράφηκε θερμοκρασία -39 βαθμών, η χαμηλότερη σε όλες τις ΗΠΑ σήμερα το πρωί.

Η μετεωρολογική υπηρεσία έχει βγάλει προειδοποίηση για παγοθύελλα στο νοτιοανατολικό Τέξας και τη νοτιοδυτική Λουιζιάνα. Η θερμοκρασία αναμένεται να πέσει πολύ κάτω από το μηδέν σε όλη την περιοχή. Οι αρχές προέτρεψαν τους κατοίκους να λάβουν μέτρα για να αποφύγουν τα κρυοπαγήματα και να μην παγώσουν οι σωλήνες του νερού στα σπίτια τους. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν επίσης, ότι ο πάγος και οι ισχυροί άνεμοι μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα στις αερομεταφορές για αρκετές ημέρες, ή ακόμη και να ξεριζωθούν δέντρα και να διακοπεί η ηλεκτροδότηση.

Η Άμπιγκεϊλ Άμπρεχτ, μια καθηγήτρια μαθηματικών στο Λύκειο Σάιπρες Γουντς της κομητείας Χάρις είπε ότι οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν ότι δεν θα γίνουν μαθήματα σήμερα Τρίτη και αύριο Τετάρτη. «Εργάζομαι εδώ και έξι χρόνια σε αυτό το σχολείο του Τέξας και ποτέ δεν είχαν κλείσει τα σχολεία λόγω του καιρού και ιδίως λόγω χιονοθύελλας», είπε.