Σουηδία: Η αστυνομία συνέλαβε ύποπτο για την δολοφονία τριών ανθρώπων στην Ουψάλα

Η αστυνομία της Σουηδίας ανακοίνωσε σήμερα ότι συνέλαβε ύποπτο μετά τον θάνατο τριών ανθρώπων από τα πυρά ενόπλου χθες, Τρίτη, στην πόλη Ουψάλα, βόρεια της Στοκχόλμης, σε ακόμα μια φονική επίθεση που συγκλονίζει τη σκανδιναβική χώρα.

Η αστυνομία δεν ήταν σε θέση χθες να διευκρινίσει εάν το επεισόδιο συνδέεται με τον πόλεμο των συμμοριών που μαίνεται τα τελευταία χρόνια στη Σουηδία. Είπε πως δέχθηκε αρκετές κλήσεις για πυροβολισμούς λίγο μετά τις 5 το απόγευμα (τοπική ώρα, 18:00 στην Ελλάδα).

Το συμβάν έλαβε χώρα το απόγευμα της Τρίτης, όταν ένας άνδρας άνοιξε πυρ σε ένα κομμωτήριο κοντά στην πλατεία Βαξάλα, στην Ουψάλα της Σουηδίας.

Άμεσα σήμανε συναγερμός στις Αρχές, οι οποίες απέκλεισαν το σημείο αλλά και τους γύρω δρόμους, αναζητώντας τον δράστη των πυροβολισμών.

Σύμφωνα με πληροφορίες σουηδικών μέσων, ο δράστης φέρεται να διέφυγε με ηλεκτρικό πατίνι από το σημείο.

Από τους πυροβολισμούς έχασαν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι, ενώ μέχρι στιγμή είναι άγνωστος ο αριθμός των τραυματιών.

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη, ενώ στις έρευνες συμβάλλει και ελικόπτερο.

«Όλα συνέβησαν πολύ γρήγορα. Ακούστηκε απλά μπαμ, μπαμ, μπαμ», ανέφερε αυτόπτης ένας μάρτυρας στο σουηδικό κανάλι TV4, ενώ ένας άλλος άνδρας είπε ότι μαγείρευε στο σπίτι του όταν άκουσε «δύο εκρήξεις που έμοιαζαν λίγο με πυροτεχνήματα» έξω στο δρόμο.

