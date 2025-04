Σουηδία: Τρεις νεκροί μετά από επεισόδιο με πυροβολισμούς στην Ουψάλα

Αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς, σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα το απόγευμα στη Σουηδία.

Το συμβάν έλαβε χώρα το απόγευμα της Τρίτης, όταν ένας άνδρας άνοιξε πυρ σε ένα κομμωτήριο κοντά στην πλατεία Βαξάλα, στην Ουψάλα της Σουηδίας.

Άμεσα σήμανε συναγερμός στις Αρχές, οι οποίες απέκλεισαν το σημείο αλλά και τους γύρω δρόμους, αναζητώντας τον δράστη των πυροβολισμών.

Σύμφωνα με πληροφορίες σουηδικών μέσων, ο δράστη φέρεται να διέφυγε με ηλεκτρικό πατίνι από το σημείο.

Από τους πυροβολισμούς έχασαν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι, ενώ μέχρι στιγμή είναι άγνωστος ο αριθμός των τραυματιών.

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη, ενώ στις έρευνες συμβάλλει και ελικόπτερο.

#BREAKING 🇸🇪 Several people have reportedly been killed in a mass shooting at Vaksala Square in central Uppsala, Sweden. A major police operation is underway following reports of gunfire.



