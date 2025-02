Σουηδία: 11 οι νεκροί από τους πυροβολισμούς σε σχολείο - Άγνωστα τα κίνητρα του δράστη

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν από πυροβολισμούς σε σχολείο στην κεντρική Σουηδία, μεταξύ των οποίων και ο ένοπλος δράστης.

Ο πρωθυπουργός Ulf Kristersson περιέγραψε την επίθεση της Τρίτης στο σχολείο Risbergska στο Orebro, 200 χιλιόμετρα (124 μίλια) δυτικά της πρωτεύουσας Στοκχόλμης, ως την «χειρότερη μαζική επίθεση με πυροβολισμούς στη σουηδική ιστορία».

Η αστυνομία είπε ότι ο ύποπτος είναι μεταξύ των νεκρών και πιστεύεται ότι έδρασε μόνος. Πρόσθεσαν ότι το κίνητρο ήταν ακόμα ασαφές, αλλά απέκλεισαν οτιδήποτε «ιδεολογικό».

«Είναι δύσκολο να αντιληφθεί κανείς το μέγεθος αυτού που συνέβη σήμερα», είπε ο Kristersson, το βράδυ της Τρίτης σε συνέντευξη Τύπου.

Η αστυνομία προειδοποίησε νωρίτερα ότι ο αριθμός των νεκρών μπορεί να συνεχίσει να αυξάνεται καθώς αρκετοί άνθρωποι είχαν τραυματιστεί. Σε ανακοίνωσή της το πρωί της Τετάρτης, η αστυνομία είπε ότι ο αριθμός των τραυματιών παραμένει ασαφής.

Η αστυνομία ενημερώθηκε για πυροβολισμούς στο σχολείο Risbergska - ένα κέντρο εκπαίδευσης ενηλίκων - στις 12:33 τοπική ώρα (11:44 GMT). Η εγκατάσταση βρίσκεται σε μια πανεπιστημιούπολη που φιλοξενεί και άλλα σχολεία. Στα κέντρα αυτά φοιτούν κυρίως άτομα που δεν έχουν τελειώσει το δημοτικό ή το γυμνάσιο.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, ο οποίος εμφανίστηκε στο πλευρό του πρωθυπουργού το απόγευμα της Τρίτης, μοιράστηκε τα συλλυπητήριά του στους πληγέντες από την «τραγωδία» και διαβεβαίωσε τους πολίτες ότι τα σχολεία της χώρας θα είναι ασφαλή να επιστρέψουν την Τετάρτη. «[Δεν έχω δει] ποτέ τέτοιου μεγέθους επίθεση με πυροβολισμούς σε σχολείο», είπε ο Γκούναρ Στρόμερ.

Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Όρεμπρο ανακοίνωσε ότι πέντε άτομα που τραυματίστηκαν στους πυροβολισμούς νοσηλεύτηκαν στα επείγοντα περιστατικά. Κανένα παιδί δεν ήταν μεταξύ των ανθρώπων που νοσηλεύονται εκεί, ανέφερε ο δήμος της κομητείας Όρεμρο σε μια ενημέρωση.

Η δασκάλα Lena Warenmark είπε στο SVT, στο σουηδικό δημόσιο ραδιόφωνο, ότι άκουσε περίπου 10 πυροβολισμούς κοντά στο γραφείο της.

Ο Αλί ελ Μοκάντ, συγγενής ενός άνδρα που πιστεύεται ότι σπούδαζε στο σχολείο τη στιγμή της επίθεσης, βρισκόταν έξω από ένα τοπικό νοσοκομείο περιμένοντας να μάθει για την κατάσταση των συγγενών του. «Δεν αισθάνομαι πολύ καλά στην πραγματικότητα», είπε ο κ. Μοκάντ στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters. «Έβλεπε μόνο ανθρώπους ξαπλωμένους στο πάτωμα, τραυματίες και αίματα παντού», είπε ο κ. Μοκάντ, περιγράφοντας τη σκηνή που είχε δει φίλος του.

🚨‼️🇸🇪: MASS SCHOOL SHOOTING OREBRO, SWEDEN: Chilling footage of the alleged active shooter going door to door inside the facility, which was an education centre/school for adults and immigrant students. pic.twitter.com/XSzxAhRWm1

Μια άλλη μάρτυρας, μια μαθήτρια στο σχολείο, που έδωσε μόνο το μικρό της όνομα, Marwa, περιέγραψε μια δύσκολη σκηνή στην οποία εκείνη και αρκετοί άλλοι προσπάθησαν να σώσουν τη ζωή ενός ατόμου. «Ένας τύπος δίπλα μου πυροβολήθηκε στον ώμο. Αιμορραγούσε πολύ. Όταν κοίταξα πίσω μου είδα τρεις ανθρώπους στο πάτωμα να αιμορραγούν», είπε στο TV4 Sweden. «Όλοι ήταν τόσο σοκαρισμένοι».

Mass Shooting at Adult Education Center in Sweden's Orebro Claims Over 10 Lives.



ÖREBRO, Sweden — In what has been described as the deadliest shooting attack in Sweden's history, at least 10 individuals were killed at an adult education center in Örebro on Tuesday afternoon. The… pic.twitter.com/MEnVQSdUBq