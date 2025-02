Πώς έγινε η επίθεση στη Σουηδία: Οι περιγραφές από μαθητές και δασκάλους - «Είναι τρελό, είμαι θυμωμένη»

Ένας ένοπλος σκότωσε 12 ανθρώπους, σε ένα κέντρο εκπαίδευσης ενηλίκων στο Ορεμπρό, στην κεντρική Σουηδία, στη χειρότερη επίθεση σε σχολικό ίδρυμα που έχει σημειωθεί ποτέ στην ιστορία της χώρας.

Τα τελευταία χρόνια, η Σουηδία αντιμετωπίζει τη βία των συμμοριών, με ανταλλαγές πυρών και εκρήξεις αυτοσχέδιων μηχανισμών. Ελάχιστα σοβαρά επεισόδια όμως, έχουν σημειωθεί σε σχολεία. Τον Μάρτιο του 2022 ένας 18χρονος μαθητής μαχαίρωσε και σκότωσε δύο καθηγητές σε ένα λύκειο του Μάλμε, στη νότια Σουηδία. Δύο μήνες νωρίτερα, ένας 16χρονος συνελήφθη αφού τραυμάτισε με μαχαίρι έναν συμμαθητή του και έναν εκπαιδευτικό σε σχολείο της κωμόπολης Κρίστιανσταντ. Τον Οκτώβριο του 2015 τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε μια ρατσιστική επίθεση σε σχολείο της πόλης Τρολχάταν. Ο δράστης, που ήταν οπλισμένος με ένα σπαθί, σκοτώθηκε από αστυνομικούς.

Στο σχολείο Ρισμπέργσκα, όπου εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα, φοιτούν ενήλικες που προετοιμάζονται για τις απολυτήριες εξετάσεις του λυκείου. Δύο εκπαιδευτικοί, η Μίριαμ Γιάρλεβαλ και ο Πάτρικ Σόντεμαν, είπαν στην εφημερίδα Dagens Nyheter ότι γύρω στο μεσημέρι άκουσαν πυροβολισμούς σε έναν διάδρομο. Οι σπουδαστές και οι μαθητές γειτονικών σχολείων παρέμειναν επί ώρες αποκλεισμένοι μέσα στα κτίρια, με τους γονείς των μικρότερων από αυτούς να τους περιμένουν με αγωνία απ’ έξω.

«Ήρθαν οι σπουδαστές και μας είπαν ότι κάποιος πυροβολούσε. Ακούσαμε και άλλους πυροβολισμούς. Δεν βγήκαμε έξω, κρυφτήκαμε κάτω από τα γραφεία μας (…) Οι πυροβολισμοί σταμάτησαν για μισή ώρα, μετά ξανάρχισαν», περιέγραψαν οι εκπαιδευτικοί. «Είναι τρελό, απολύτως τρελό. Είμαι θυμωμένη, είμαι σοκαρισμένη. Δεν θα έπρεπε να συμβεί αυτό. Τα σχολεία θα έπρεπε να είναι ασφαλή, τόσο για τους μεγάλους, όσο και για τα παιδιά», είπε η Σία Σαντέλ, 42 ετών, αφού παρέλαβε τα παιδιά της.

Μια μαθήτρια του σχολείου, η Μάρβα, περιέγραψε την προσπάθεια να σώσει τη ζωή ενός ατόμου που είχε πυροβοληθεί. «Ένας άνθρωπος δίπλα μου πυροβολήθηκε στον ώμο. Αιμορραγούσε πολύ. Όταν κοίταξα πίσω μου είδα τρεις ανθρώπους στο πάτωμα να αιμορραγούν. Όλοι σοκαρίστηκαν, είπαν ''βγες έξω!''. Εγώ και ο φίλος μου προσπαθήσαμε να σώσουμε τη ζωή αυτού του ατόμου. Οι άνθρωποι ήταν πολύ σοκαρισμένοι. Η αστυνομία δεν ήταν στο σημείο και ούτε το ασθενοφόρο. Έτσι έπρεπε να βοηθήσουμε. Πήρα το σάλι του φίλου μου και του το έδεσα σφιχτά στον ώμο για να μην αιμορραγεί τόσο πολύ».

