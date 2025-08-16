Ισραηλινή μονάδα επιχειρεί να δυσφημίσει δημοσιογράφους της Γάζας ως μαχητές της Χαμάς

Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του +972 Magazine φέρνει στο φως τη δράση μιας μυστικής ισραηλινής στρατιωτικής «μονάδας νομιμοποίησης», η οποία είχε στόχο να εντοπίσει και να δυσφημίσει δημοσιογράφους της Γάζας ως υποτιθέμενους μαχητές της Χαμάς, προκειμένου να εξομαλύνει την οργή της διεθνούς κοινής γνώμης για τη δολοφονία τους.

Η μονάδα συγκροτήθηκε μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 και είχε ως κύρια αποστολή την ενίσχυση της εικόνας του Ισραήλ και της διεθνούς υποστήριξης από συμμάχους.

Δημοσιογράφοι στάλθηκαν ως πιθανοί στόχοι, με κατηγορίες που χαρακτηρίζονται πλέον «θανάσιμες» στη Γάζα — μερικές κατηγορίες αποσύρθηκαν πριν την εκτέλεση, μετά από λάθος.

Η μονάδα λειτουργούσε με προτεραιότητα στο reputation management, όχι στη στρατιωτική ασφάλεια. Στόχευε να «αντιμετωπίζει» την κριτική των ΜΜΕ μέσω της παραγωγής αποχαρακτηρισμένης προπαγάνδας.

Η περίπτωση του δημοσιογράφου της Al Jazeera, Ανάς αλ Σαρίφ, ο οποίος σκοτώθηκε μαζί με τρεις συναδέλφους του, ήρθε ως αποκορύφωμα. Το Ισραήλ έδωσε αμφιλεγόμενα στοιχεία ότι ο Sharif ήταν διοικητής της Χαμάς, αλλά δεν απέδειξε πώς ένας τέτοιος ρόλος συμβιβάζεται με δημοσιογραφική δραστηριότητα.

Ο ίδιος και οργανώσεις για την ελευθερία του Τύπου είχαν προειδοποιήσει ότι τέτοιες κατηγορίες χρησιμοποιούνται για τη “νομιμοποίηση” των δολοφονιών. Η έρευνα του +972 αποκαλύπτει τον μηχανισμό πίσω από αυτές τις στρατηγικές.

Ξένοι δημοσιογράφοι δεν επιτρέπονται εύκολα στη Γάζα, ενώ οι Παλαιστίνιοι ρεπόρτερ είναι από τους πιο επικίνδυνους στόχους στον κόσμο — με περισσότερους από 180 νεκρούς τα τελευταία δύο χρόνια, εκ των οποίων 26 στοχοθετημένες δολοφονίες από τον ισραηλινό στρατό.

Αυτές οι ενέργειες αποδεικνύουν πώς η εξουσία μπορεί να στρέψει την πληροφορία σε όπλο, καταργώντας τη διάκριση ανάμεσα σε δημοσιογράφο και μαχητή και πλήττοντας βαθιά το δικαίωμα της ελεύθερης ενημέρωσης.

