Επίθεση σε σχολείο στη Σουηδία: Για 10 νεκρούς κάνει λόγο η αστυνομία

Περίπου 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα μετά την επίθεση σε σχολείο στη πόλη Ορεμπρό στη Σουηδία.

Η σουηδική αστυνομία, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, είπε ότι δεν μπορεί να είναι πιο ακριβής- προς το παρόν- ως προς τον αριθμό. Εργαζόμαστε για τον ακριβή αριθμό και εντοπισμό των θυμάτων» τόνισε. «Αυτή τη στιγμή ταυτοποιούμε τους νεκρούς» είπε ο Ρομπέρτο Έιντ Φόρεστ, αρχηγός της τοπικής αστυνομίας του Ορεμπρό. Επίσης, η αστυνομία, όπως ανέφεραν στην ενημέρωση, δεν περιμένει άλλες επιθέσεις.

Αναφορικά με τον δράστη, η αστυνομία εκτιμά πως είναι ανάμεσα στους νεκρούς. Δίνοντας επίσης, περισσότερες λεπτομέρειες για τον δράστη, τόνισαν πως δεν ήταν γνώριμος των αρχών πριν διαπράξει την επίθεση και δεν έχει καμία σχέση με συμμορία, πιστεύοντας ότι δεν υπήρχε τρομοκρατικό κίνητρο. «Πιστεύουμε ότι είναι ένας μόνος δράστης» δήλωσε ο Φόρεστ, προσθέτοντας ότι η έρευνα βρίσκεται σε πολύ πρώιμο στάδιο.

Τα μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ο άνδρας έστρεψε το όπλο στον εαυτό του. Ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας του Ορεμπρό, ερωτηθείς από δημοσιογράφο εάν ο άνδρας αυτοπυροβολήθηκε, είπε ότι δεν έχει πληροφορίες για αυτό.

Οι αρχές επιβολής του νόμου ειδοποιήθηκαν περίπου γύρω στις 12:30 τοπική ώρα (13:30 ώρα Ελλάδας) για την επίθεση στο σχολικό συγκρότημα Ρισμπέργσκα, όπου στεγάζονται δημοτικά εκπαιδευτικά κέντρα για ενήλικες που δεν ολοκλήρωσαν την επίσημη εκπαίδευσή τους ή δεν κατάφεραν να πάρουν τους βαθμούς για να συνεχίσουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το συγκρότημα σχολείων αυτό στεγάζει σχολεία και για παιδιά.

Νωρίτερα, η αστυνομία είχε αναφέρει πως η επίθεση αντιμετωπίζεται ως «απόπειρα ανθρωποκτονίας, εμπρηστική επίθεση και επίθεση με βαρύ οπλισμό». Σύμφωνα με την εφημερίδα Aftonbladet, ακούστηκαν πυρά από αυτόματα όπλα. Δεν τραυματίστηκαν αστυνομικοί, σύμφωνα με τις αρχές. Η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη και δεκάδες αστυνομικά οχήματα βρίσκονται στο σημείο, τόνισαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου. Οι αρχές κάλεσαν το κοινό να μείνει μακριά από την περιοχή.

Η 54χρονη δασκάλα του σχολείου, Μαρία Πεγκάντο, είπε ότι κάποιος άνοιξε την πόρτα της σχολικής της αίθουσας αμέσως μετά το μεσημεριανό διάλειμμα και φώναξε σε όλους να βγουν έξω. «Έβγαλα και τους 15 μαθητές μου στο διάδρομο και αρχίσαμε να τρέχουμε», είπε στο Reuters σε τηλεφωνική επικοινωνία. «Τότε άκουσα δύο πυροβολισμούς αλλά τα καταφέραμε. Ήμασταν κοντά στην είσοδο του σχολείου». «Είδα ανθρώπους να τους σέρνουν έξω τραυματισμένους, τον έναν μετά τον άλλο. Κατάλαβα ότι πρόκειται για κάτι πολύ σοβαρό», είπε.

Σπουδαστές του σχολείου ενηλικών και σε κοντινά σχολεία παρέμειναν εντός των κτιρίων τους για πολλές ώρες πριν η αστυνομία δώσει εντολή σταδιακά να εκκενώσουν τις εγκαταστάσεις. «Με λύπη έμαθα για την τρομερή πράξη βίας που συνέβη στο Ορεμπρό. Οι σκέψεις μου βρίσκονται στα θύματα και τις οικογένειές τους», δήλωσε ο Σουηδός πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον στο X. «Αυτή είναι μια πολύ οδυνηρή μέρα για όλη τη Σουηδία. Οι σκέψεις μου είναι επίσης σε όλους εκείνους των οποίων μια φυσιολογική σχολική μέρα μετατράπηκε σε φρίκη. Το να είσαι κλειδωμένος μέσα σε μια σχολική αίθουσα, φοβούμενος για τη ζωή σου, είναι ένας εφιάλτης που λανείς δεν πρέπει να ζήσει», πρόσθεσε.

«Οι ειδήσεις που έρχονται για επίθεση στο Ορεμπρό είναι πολύ σοβαρές», δήλωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γκούναρ Στρόμερ στο δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο SVT, προσθέτοντας ότι οι κυβερνητικές αρχές βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με την αστυνομία.

Η Σουηδία βιώνει τα τελευταία χρόνια μια έξαρση βίας οργανωμένων συμμοριών, με περιστατικά πυροβολισμών και βομβιστικών επιθέσεων, που σκοτώνουν δεκάδες ανθρώπους κάθε χρόνο και βίας συμμοριών ανηλίκων σε γειτονιές, που σκοτώνουν δεκάδες ανθρώπους κάθε χρόνο. Ωστόσο, λίγες είναι σχετικά οι θανατηφόρες επιθέσεις που έχουν σημειωθεί σε σχολεία τα τελευταία χρόνια .

Ωστόσο, τον Μάρτιο του 2022, ένας 18χρονος μαθητής μαχαίρωσε μέχρι θανάτου δύο δασκάλους σε ένα λύκειο στη νότια πόλη Μάλμε. Δύο μήνες νωρίτερα, ένας 16χρονος συνελήφθη αφού τραυμάτισε με μαχαίρι έναν άλλο μαθητή και έναν δάσκαλο σε σχολείο στη μικρή πόλη Κρίστιανσταντ. Τον Οκτώβριο του 2015, τρία άτομα σκοτώθηκαν σε μια επίθεση με ρατσιστικά κίνητρα σε ένα σχολείο στη δυτική πόλη Τρολχάταν από έναν δράστη που κρατούσε σπαθί, ο οποίος σκοτώθηκε αργότερα από την αστυνομία.