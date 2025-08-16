Αλεξανδρούπολη: Νήπιο 2 ετών έπλεε χωρίς τις αισθήσεις του - Διασώθηκε από ναυαγοσώστριες 

Ένα νήπιο 2 ετών έπλεε χωρίς τις αισθήσεις του σε παραλία της Αλεξανδρούπολης, όταν έγινε αντιληπτό από τις ναυαγοσώστριες, που επιχείρησαν άμεσα για τη διάσωσή του.

Το περιστατικό συνέβη τον Δεκαπενταύγουστο στις 15:45, στην παραλία «Δελφίνι» της Αλεξανδρούπολης. Όπως περιγράφει η 22χρονη ναυαγοσώστρια Αθανασία Νούνη, που παρείχε τις πρώτες βοήθειες, εκείνη την ώρα βρισκόταν σε έναν από τους τρεις ναυαγοσωστικούς πύργους της ακτής με την ιδιότητα της επόπτριας. Η συνάδελφός της, η 23χρονη ναυαγοσώστρια Έλενα Καπέλου, ήταν η πρώτη που εντόπισε το παιδί και της το υπέδειξε.

«Έτρεξα κατευθείαν στο νερό, πήρα το κοριτσάκι στην αγκαλιά μου και είδα ότι δεν είχε τις αισθήσεις του. Στην παραλία διαπιστώσαμε πως δεν ανέπνεε, οπότε ξεκινήσαμε ΚΑΡΠΑ με δύο δάχτυλα. Μετά από δύο κύκλους η μικρή ανέκτησε τις αισθήσεις της και περίπου στις 16:00 παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ», ανέφερε η κ. Νούνη, σημειώνοντας ότι η κλήση είχε γίνει από την κ. Καπέλου. Στο σημείο έφτασαν και η μητέρα με τη γιαγιά του παιδιού, που όπως είπαν το αναζητούσαν. Η δίχρονη διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου –σύμφωνα με τις πληροφορίες– είναι καλά στην υγεία της.

Οι δύο ναυαγοσώστριες που έσωσαν το παιδί στην Αλεξανδρούπολη

Η Αθανασία Νούνη, με αγάπη για το υγρό στοιχείο από τεσσάρων ετών και με πορεία στον πρωταθλητισμό έως τα 18, αποφάσισε να αποκτήσει άδεια ναυαγοσώστη. Με τετραετή προϋπηρεσία, φέτος εργάζεται στις παραλίες της Αλεξανδρούπολης ως επόπτρια, ενώ τον Σεπτέμβριο θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη, όπου σπουδάζει στο Παιδαγωγικό Τμήμα του ΑΠΘ. «Ως ναυαγοσώστρια νιώθω ότι προσφέρω ουσιαστικά, γιατί σκοπός μας είναι να προλαμβάνουμε καταστάσεις ώστε να μη φτάνουμε στη διάσωση. Δεν είναι πάντα εύκολο, γιατί πολλοί λουόμενοι θεωρούν ότι γνωρίζουν καλά τη θάλασσα και υπερεκτιμούν τις αντοχές τους. Όμως η θάλασσα δεν ελέγχεται», σημειώνει. Η ίδια αποκάλυψε ότι είναι το δεύτερο σοβαρό περιστατικό που αντιμετώπισε – το πρώτο, με έναν 75χρονο που υπέστη ανακοπή, δεν είχε αίσιο τέλος.

Από την πλευρά της, η Έλενα Καπέλου, απόφοιτος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΑΠΘ και με καταγωγή από την Κέρκυρα, εργάζεται για δεύτερη χρονιά ως ναυαγοσώστρια στην Αλεξανδρούπολη. «Κολυμπώ εδώ και 15 χρόνια, αγαπώ το υγρό στοιχείο και θέλω να προσφέρω κοινωνικό έργο», δηλώνει, έχοντας λάβει άδεια ναυαγοσώστριας πριν από πέντε χρόνια.

Σημειώνεται ότι ο Δήμος Αλεξανδρούπολης εξασφαλίζει ναυαγοσωστική κάλυψη με προσωπικό και τον απαραίτητο εξοπλισμό σε όλες τις πολυσύχναστες παραλίες. Παράλληλα, κατά την καλοκαιρινή περίοδο και έως τις 15 Σεπτεμβρίου, παραχωρεί σε beach bars σε όλο το μήκος της παραλιακής ζώνης αυτόματους εξωτερικούς απινιδωτές, που προέρχονται από χώρους οι οποίοι το καλοκαίρι παραμένουν κλειστοί, όπως το δημοτικό ωδείο και τα σχολεία.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Ροδόπη: 4 νέες συλλήψεις για τον θάνατο της 11χρονης που παρασύρθηκε με φουσκωτό

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Χαλκιδική: Πνίγηκε 56χρονος στα Νέα Πλάγια