Όχι, αυτή δεν είναι η Τζένιφερ Άνιστον, αλλά η Λίσα Τρανέλ. Σίγουρα όμως με την πρώτη ματιά αρκετοί μπορεί να ξεγελαστούν ότι βλέπουν τη διάσημη ηθοποιό.

Η «σωσίας» της Άνιστον έγινε viral μετά το τελευταίο βίντεο που ανέβασε στο TikTok, στο οποίο μιμείται την «Ρέιτσελ Γκριν» από τη σειρά «Τα Φιλαράκια».

Στο βίντεο η Τρανέλ- που φαίνεται ότι πολλοί την μπερδεύουν με την ηθοποιό καθώς στον λογαριασμό της δηλώνει ότι δεν είναι η Άνιστον- ανοιγοκλείνει το στόμα της και κάνει χειρονομίες, ενώ ακούγεται να μιλά η Άνιστον.

«Θέλω να παραιτηθώ, αλλά μετά σκέφτομαι ότι πρέπει να κάνω υπομονή. Μετά, σκέφτομαι γιατί θα πρέπει κάποιος να μείνει σε μία τόσο ταπεινωτική δουλειά απλά επειδή σχετίζεται ελάχιστα με το αντικείμενο που τον ενδιαφέρει;», ακούγεται να λέει η ηθοποιός ως «Ρέιτσελ Γκριν».

Πρόκειται για απόσπασμα από το επεισόδιο του 1997, με τίτλο «The One Where Chandler Can't Remember Which Sister». Το βίντεο της Τρανέλ έχει ήδη συγκεντρώσει περισσότερα από 353.000 likes και 7.400 σχόλια.

Ενσαρκώνοντας την «Ρέιτσελ Γκριν» στις δέκα σεζόν της δημοφιλούς σειράς η Τζένιφερ Άνιστον κέρδισε Emmy και Χρυσή Σφαίρα, ενώ η καριέρα της απογειώθηκε.

Σε πρόσφατη συνέντευξη που παραχώρησε στο People δήλωσε ότι αυτή την περίοδο είναι σε πολύ ήρεμη φάση. «Έχω μια δουλειά που αγαπώ, ανθρώπους στη ζωή μου που είναι τα πάντα για μένα και όμορφα σκυλιά. Είμαι πολύ τυχερός και ευλογημένος άνθρωπος», συμπλήρωσε.

«Το κλειδί είναι η αυτεπίγνωση. Έχω μάθει πραγματικά πολλά από την ψυχοθεραπεία. Ούσα δημόσιο πρόσωπο, υπάρχουν πολλά καταπληκτικά πράγματα σε όλο αυτό αλλά και πολλές δυσκολίες», δήλωσε ακόμη.

Στην ίδια συνέντευξη ανέφερε ότι θέλει να τη θυμούνται κυρίως επειδή έκανε τους γύρω της να γελούν. «Έχω καλή καρδιά και είμαι καταπληκτική φίλη. Με οδηγεί η αγάπη», κατέληξε.

Με πληροφορίες από People