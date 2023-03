Σκωτία: Πήρε κλίση σε ναυπηγείο πλοίο που ανήκε στον Πολ Άλεν– 25 τραυματίες

Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα σε αποβάθρα ναυπηγείου στο Λιθ της Σκωτίας, κοντά στο Εδιμβούργο, όταν το ερευνητικό πλοίο που ανήκε στον συνιδρυτή της Microsoft, Πολ Άλεν, πήρε κλίση και έπεσε από τα στηρίγματά του.

Στο ναυπηγείο έσπευσαν ασθενοφόρα, ελικόπτερο και τρεις ειδικές ομάδες περίθαλψης. Φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στο Twitter δείχνουν το 3.000 τόνων ερευνητικό πλοίο «Petrel» να έχει γύρει στην αποβάθρα.

Emergency services are responding to a major incident at Leith docks- a ship has been dislodged from its holding in strong winds.

Terrifying for those on board, my thoughts are with those who’ve been injured & hope everyone recovers quickly.

Please avoid area. pic.twitter.com/aREtG80Gq1