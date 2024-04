Σίδνεϊ: Ο δράστης φαίνεται πως είχε στόχο γυναίκες, λέει η αστυνομία

Ο Τζόελ Κάουτσι, 40 ετών, έφερε πανικό στο κατάμεστο εμπορικό Westfield Bondi Junction, στο Σίδνεϊ, το Σάββατο, όταν άρχισε να μαχαιρώνει ανθρώπους με ένα μαχαίρι.

Πέντε από τα έξι θύματα του Τζόελ Κάουτσι, ενός 40χρονου άνδρα που έπασχε από προβλήματα ψυχικής υγείας, είναι γυναίκες όπως και οι περισσότεροι από τους 12 ανθρώπους που τραυμάτισε. Αρκετοί άλλοι, μεταξύ των οποίων ένα κοριτσάκι, τραυματίστηκαν. Η αστυνομία της Αυστραλίας ανακοίνωσε σήμερα ότι ερευνά τα κίνητρα του άνδρα, επισημαίνοντας ότι φαίνεται πως είχε κυρίως στόχο γυναίκες.

«Μου είναι ξεκάθαρο και είναι ξεκάθαρο στους ερευνητές ότι αυτό αποτελεί ένα σημείο ενδιαφέροντος: ο δράστης επικεντρώθηκε στις γυναίκες και απέφυγε τους άνδρες», δήλωσε η Κάρεν Γουέμπ επιθεωρήτρια της αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας μιλώντας στον αυστραλιανό κρατικό τηλεοπτικό σταθμό ABC.

