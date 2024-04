Σίδνεϊ: Η αστυνομικός που εξουδετέρωσε τον 40χρονο ο οποίος είχε σκοτώσει έξι άτομα στο εμπορικό κέντρο

Καθώς ένας άνδρας με μαχαίρι έσπερνε τον τρόμο στο μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο του Σίδνεϊ, μία αστυνομικός ήταν εκεί για να δώσει ένα τέλος στην τραγωδία που εκτυλισσόταν.

Η Έιμι Σκοτ αντιμετώπισε μόνη της τον δράστη, που τώρα αναγνωρίζεται από την αστυνομία ως ο Τζόελ Κάουτσι, καθώς περιφερόταν στο εμπορικό κέντρο Westfield Bondi Junction έχοντας σκοτώσει συνολικά έξι άτομα ανάμεσά τους και την μητέρα ενός βρέφους 9 μηνών. Η Σκοτ, η οποία υπηρετεί 19 χρόνια στην αστυνομία ​​καταδίωξε τον Κάουτσι και τελικά ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο μαζί του στον πέμπτο όροφο του συγκροτήματος.

