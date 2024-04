Σίδνεϊ: Ο δράστης της επίθεσης δεν είχε συγκεκριμένα κίνητρα, λέει η αστυνομία

Ο δράστης της επίθεσης στο εμπορικό κέντρο στο Σίδνεϊ το Σάββατο δεν είχε συγκεκριμένα κίνητρα, σύμφωνα με την αστυνομία, που τον ταυτοποίησε ως τον Τζόελ Κάουτσι, 40 ετών.

Ο 40χρονος Τζόελ Κάουτσι, ο δράστης που σκότωσε με μαχαίρι έξι ανθρώπους στο εμπορικό κέντρο στο Σίδνεϊ, αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα από την εφηβεία του, όπως ανέφερε η οικογένειά του. Ο βοηθός αστυνομικός επίτροπος της αστυνομίας Anthony Cooke είπε στους δημοσιογράφους σε συνέντευξη Τύπου την Κυριακή: «Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για τη δημιουργία προφίλ του δράστη, αλλά πλέον είναι πολύ ξεκάθαρο σε εμάς σε αυτό το στάδιο ότι η επίθεση σχετίζεται με την ψυχική του υγεία». «Δεν υπάρχει ακόμη, μέχρι αυτό το σημείο... καμία πληροφορία που έχουμε λάβει, κανένα στοιχείο που έχουμε ανακτήσει, καμία πληροφορία που έχουμε συγκεντρώσει που να υποδηλώνει ότι αυτό οφείλεται σε κάποιο συγκεκριμένο κίνητρο - ιδεολογία ή άλλο», πρόσθεσε ο ίδιος.

Η οικογένεια του Κάουτσι εξέδωσε μια δήλωση σήμερα μέσω της αστυνομίας του Queensland. «Είμαστε απολύτως συντετριμμένοι από τα τραυματικά γεγονότα που συνέβησαν χθες στο Σίδνεϊ. Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με τις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων και εκείνων που εξακολουθούν να νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή. Οι ενέργειες του Τζόελ ήταν πραγματικά φρικτές και ακόμα προσπαθούμε να καταλάβουμε τι έχει συμβεί», αναφέρουν ενώ επίσης συμπληρώνουν πως: «Πάλευε με προβλήματα ψυχικής υγείας από τότε που ήταν έφηβος».

Βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο δείχνουν ανθρώπους να τρέπονται σε φυγή, ενώ ο Κάουτσι με το μαχαίρι στο χέρι περπατά και τρέχει ελαφρά στο εμπορικό κέντρο, κυνηγώντας ανθρώπους, με τυχαίο τρόπο, όπως φαίνεται.

