Shakira εναντίον μητέρας Πικέ: Η στιγμή που η πεθερά θέλει να κάνει την Σακίρα να σωπάσει

Αντί να φθίνει, η διαμάχη Σακίρα- Πικέ έχει αρχίσει πλέον να ξεφεύγει εκτός ελέγχου, καθώς στη σχέση τους φαίνεται να έπαιξε ρόλο και η συμπεριφορά της μητέρας του ποδοσφαιριστή.

Σχεδόν καθημερινά, έρχονται στην επιφάνεια νέες πληροφορίες για το πόσο άσχημη ήταν στην πραγματικότητα η σχέση τους, με τους φανς να αμφιβάλλουν αν η Σακίρα και ο Ζεράρ Πικέ υπήρξαν όντως ποτέ το «τέλειο ζευγάρι».

Μετά την έντονη φημολογία περί απιστίας του Πικέ, καινούργια δημοσιεύματα έχουν προσθέσει στην εξίσωση και την μητέρα του, με την οποία η Σακίρα φέρεται να είχε πολύ κακές σχέσεις, κάτι που μαθεύτηκε όταν βγήκε το διάσημο revenge song «Bzrp Music Sessions 53» πριν από περίπου δύο εβδομάδες .

Και τώρα ένα νέο βίντεο, που μόλις κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, αποκαλύπτει την πραγματική σχέση της Σακίρα με την πεθερά της.

Το βίντεο, που φέρεται να τραβήχτηκε κρυφά σε δημόσιο χώρο από έναν περαστικό, προφανώς γυρίστηκε όταν η Σακίρα με τον Πικέ ήταν ακόμη ζευγάρι. Σε αυτό, η μητέρα του Πικέ, Μονσεράτ Μπερναμπό, καταγράφεται να ασκεί βία εναντίον της τραγουδίστριας.

Η εικόνα δείχνει την Σακίρα ενώ βάζει την μπλούζα της και μιλάει συνεχώς για κάτι. Ωστόσο, η Μονσεράτ δεν φαίνεται πολύ ευχαριστημένη με αυτά που ακούει και τότε πιάνει το πρόσωπο της Σακίρα και προσπαθεί να την κάνει να σιωπήσει, χρησιμοποιώντας λίγη δύναμη. Αλλά η Σακίρα δεν σταματάει και συνεχίζει.

Στη συνέχεια, η μητέρα του Πικέ φαίνεται να εκνευρίζεται και βάζει το δείκτη του χεριού μπροστά στο στόμα της, προσπαθώντας να κάνει νόημα στη Σακίρα να σωπάσει. Κι ενώ συμβαίνει όλο αυτό, ο Πικέ στέκεται ακριβώς δίπλα τους, χωρίς ιδιαίτερο ενδιαφέρον για όσα γίνονται μπροστά του.

Η σχέση μεταξύ της μητέρας του Πικέ και της Σακίρα φέρεται να μην ήταν ποτέ καλή γιατί η Μονσεράτ δεν την συμπαθούσε, επειδή δεν της άρεσε που η τραγουδίστρια ήταν από την Καταλονία, με αποτέλεσμα να μην αποδεχθεί ποτέ πλήρως την σχέση τους.

Η Σακίρα αναφέρεται στην πεθερά της, στο νέο τραγούδι της όπου επιτίθεται επίσης στον Πικέ, καθώς οι στίχοι αναφέρουν σε κάποιο σημείο: «Κάνω μόνο μουσική, συγγνώμη αν σου την σπάει. Με άφησες με τη μαμά σου ως γειτόνισσα. Ο Τύπος στην πόρτα μου, και ένα χρέος με το Υπουργείο Οικονομικών».

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, η περιουσία της τραγουδίστριας στην Ισπανία συνδέεται σε ορισμένες περιοχές με αυτή των γονιών του Πικέ και επιδιώκει να τα ξεχωρίσει.

Η45χρονη τραγουδίστρια φέρεται να έχει ξεκινήσει μεταξύ άλλων την κατασκευή ενός τοίχου για να χωρίσει το σπίτι της από αυτό της πρώην πεθεράς της, ενώ έστησε και μια τρομακτική κούκλα μάγισσας σε μεγάλο μέγεθος στο μπαλκόνι του σπιτιού, η οποία κοιτάζει προς το σπίτι της μητέρας του Πικέ.

🧙‍♀️🔊 Shakira has reportedly been listening to her BZRP session on a loop today, where there is also a witch on the balcony pointing at her ex-mother-in-law's house… pic.twitter.com/ZX2qXJG8lB