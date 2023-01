Η Σακίρα «έχει αρχίσει να κατασκευάζει έναν τοίχο για να χωρίσει το σπίτι της από το σπίτι της πρώην πεθεράς της» μετά τον χωρισμό της από τον Ζεράρ Πικέ, αναφέρει η Daily Mail.

Η Κολομβιανή τραγουδίστρια, 45 ετών, και ο ποδοσφαιριστής ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους μετά από 11 χρόνια σχέσης τον περασμένο Ιούνιο και έχουν δύο γιους, τον Μίλαν, εννέα ετών, και τον Σάσα, επτά ετών.

Ωστόσο η περιουσία της τραγουδίστριας στην Ισπανία συνδέεται σε ορισμένα σημεία με εκείνη των πρώην πεθερικών της και για αυτό η Σακίρα επιδιώκει να τα ξεχωρίσει, σύμφωνα με τη Marca.

Όπως αναφέρεται κάμερα εντόπισε μια μπετονιέρα να εργάζεται γύρω από το σπίτι της Σακίρα στη Βαρκελώνη.

