Σφοδρή αντίδραση ΟΗΕ και ΕΕ για τις ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις στην Ουκρανία

Την αντίδραση του ΟΗΕ προκάλεσαν οι σημερινές ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις σε διάφορα σημεία τη Ουκρανίας.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της ουκρανικής πολεμικής αεροπορίας Γιούρι Ιχνάτ, η Ρωσία εξαπέλυσε σήμερα μαζική συντονισμένη αεροπορική επίθεση στην Ουκρανία με τις περισσότερο πληγείσες περιοχές να είναι το Κίεβο, η Οδησσός, το Χάρκοβο και το Λβιβ.

Τα ρωσικά πλήγματα είχαν ως συνέπεια, σύμφωνα με ουκρανικές πηγές, τον θάνατο τουλάχιστον 16 ατόμων, ενώ σχεδόν 100 τραυματίστηκαν. Τα χτυπήματα παράλληλα προκάλεσαν τον αποτροπιασμό της συντονίστριας ανθρωπιστικής βοήθειας του ΟΗΕ στην Ουκρανία, Ντενίζ Μπράουν. Η ίδια ανέφερε πως τα χτυπήματα αυτά δείχνουν «την τρομερή πραγματικότητα» που ζει η χώρα.

«Για τον ουκρανικό λαό, αυτό είναι ένα νέο απαράδεκτο παράδειγμα της τρομερής πραγματικότητας την οποία αντιμετωπίζει», σημείωσε στο X (πρώην Twitter) η Μπράουν, καταδικάζοντας έντονα «ένα απεχθές κύμα επιθέσεων σε κατοικημένες περιοχές της Ουκρανίας».

"For the Ukrainian people, this is another unacceptable example of the horrifying reality they are faced with & which made 2023 another year of enormous suffering."



Denise Brown condemned Russia's heinous wave of attacks on Ukraine's populated areas over the past hours.



Click: — OCHA Ukraine (@OCHA_Ukraine) December 29, 2023

H ίδια είχε ηγηθεί μιας αυτοκινητοπομπής μεταφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας για τους Ουκρανούς ανήμερα των Χριστουγέννων.

"It doesn't matter what day of the year it is, the war continues every single day. And so does the work of humanitarians to support the people of Ukraine."



On this Christmas Day, Denise Brown led a convoy with winter supplies to people in Kivsharivka, Kharkiv.

She told us more: pic.twitter.com/IJ8eF1DzwC — OCHA Ukraine (@OCHA_Ukraine) December 25, 2023

Μπορέλα για Ουκρανία: Νέα σειρά άνανδρων και τυφλών χτυπημάτων

Επίσης ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ καταδίκασε σήμερα μία από «τις πιο σημαντικές επιθέσεις» της Ρωσίας που «έπληξε πόλεις και τον πληθυσμό στην Ουκρανία σήμερα», κατηγορώντας τη Μόσχα ότι θέτει στο στόχαστρο αμάχους.

«Πρόκειται για μια νέα σειρά άνανδρων και τυφλών χτυπημάτων πλήττοντας σχολεία, έναν σταθμό μετρό και ένα νοσοκομείο, που προκάλεσαν τουλάχιστον δεκαέξι θανάτους», ανέφερε ο Ζοζέπ Μπορέλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Η ΕΕ θα σταθεί δίπλα στην Ουκρανία, για όσο χρειαστεί», υποσχέθηκε ο επικεφαλής της διπλωματίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Νωρίτερα ο πρόεδρος της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε ανάρτησή του επίσης στο X είχε αναφέρει πως η Μόσχα εξαπέλυσε 110 πυραύλους στην Ουκρανία, οι περισσότεροι από τους οποίους καταρρίφθηκαν, και υποστήριξε ότι η Ρωσία χρησιμοποίησε σχεδόν όλα τα είδη όπλων του οπλοστασίου της.

A maternity ward, educational facilities, a shopping mall, multi-story residential buildings and private homes, a commercial storage, and a parking lot. Kyiv, Lviv, Odesa, Dnipro, Kharkiv, Zaporizhzhia, and other cities.



Today, Russia used nearly every type of weapon in its… pic.twitter.com/q5q8Q98Njr — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 29, 2023

«Καιρό έχουμε να δούμε τόσο κόκκινο στις οθόνες μας», σημείωσε παράλληλα ο Γιούρι Ιγκνάτ, ο εκπρόσωπος της ουκρανικής πολεμικής αεροπορίας. Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν αρχικά κύμα επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), το οποίο ακολουθήθηκε από πυραύλους, διευκρίνισε. «Σήμερα υπάρχουν νεκροί, (άνθρωποι) που σκοτώθηκαν από ρωσικούς πυραύλους που εξαπολύθηκαν σε μη στρατιωτικές εγκαταστάσεις, μη στρατιωτικά κτίρια», κατήγγειλε επίσης νωρίτερα ο επικεφαλής του πολιτικού γραφείου του Ουκρανού προέδρου Άντρι Γέρμακ.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters