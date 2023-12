Πόλεμος στην Ουκρανία: Μαζικές πυραυλικές επιθέσεις με νεκρούς και τραυματίες

Για μια μαζική ρωσική πυραυλική επίθεση σε περιοχές της Ουκρανίας με συνέπεια νεκρούς και τραυματίες κάνουν λόγο οι αρχές της χώρας.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της ουκρανικής πολεμικής αεροπορίας Γιούρι Ιχνάτ, η Ρωσία εξαπέλυσε μαζική συνδυασμένη αεροπορική επίθεση στην Ουκρανία με τις περισσότερο πληγείσες περιοχές να είναι το Κίεβο, η Οδησσός, το Χάρκοβο και το Λβιβ.

Χρησιμοποιήθηκαν υπερηχητικοί, πύραυλοι κρουζ και βαλλιστικοί πύραυλοι, μεταξύ των οποίων τύπου X-22, οι οποίοι είναι εξαιρετικά δύσκολο να αναχαιτιστούν, πρόσθεσε ο ίδιος σε σχόλιά του σε τηλεοπτικά δίκτυα. Όπως ανέφερε ο Ουκρανός πρωθυπουργός Ντένις Σμίχαλ η Ρωσία στοχοθέτησε κοινωνικές και ζωτικές υποδομές.

Όσον αφορά τις συνέπειες των πυραυλικών επιθέσεων, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους, 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν, εκ των οποίων ένας σε πλήγμα σε σχολικό κτίριο στην Οδησσό και ένας σε πλήγμα σε κτίριο κατοικιών στη Λβιβ.

Αναλυτικότερα, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε του και 7 τραυματίστηκαν σε πλήγμα των ρωσικών δυνάμεων σε σχολικό κτίριο στην Οδησσό, μετέδωσε ουκρανικό μέσο ενημέρωσης, επικαλούμενο το υπουργείο Υγείας. Άλλος ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τρεις τραυματίστηκαν όταν ρωσικός πύραυλος έπληξε κτίριο με κατοικίες στην δυτική πόλη της Ουκρανίας, Λβιβ. Παράλληλα στις μαζικές πυραυλικές επιθέσεις που εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις σήμερα, ακόμα ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 8 τραυματίστηκαν στο Χάρκοβο και άλλοι 7 άνθρωποι τραυματίστηκαν στο Κίεβο.

Άλλες ανεπιβεβαίωτες αναφορές τοπικών αξιωματούχων διευρύνουν τη λίστα των θυμάτων σε πάνω από δέκα. Προς το παρόν η Ρωσία δεν έχει σχολιάσει σχετικά με την αεροπορική επίθεση.

Russia launched about 110 missiles on Ukraine today. Kinzhal, S-300, cruise missiles, drones, Х-101/Х-505.



As of now, 12 people reported dead and over 75 wounded by the missile attack - Internal Affairs ministry.



📹: President Zelenskyy. The aftermath of the Russian missile… pic.twitter.com/1h2BiEhGio