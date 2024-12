Σεισμός στο Βανουάτου: Η στιγμή που χτυπούν τα 7,3 Ρίχτερ - Μάρτυρες μιλούν για νεκρούς

Ακυρώθηκε πριν από λίγο έκτακτο δελτίο που εξέδωσε το αμερικανικό κέντρο έγκαιρης προειδοποίησης για τσουνάμι στον Ειρηνικό Ωκεανό (PTWC) μετά τον πολύ ισχυρό σεισμό 7,3 βαθμών στα ανοικτά των ακτών των νήσων Βανουάτου τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα.

Ο σεισμός, που αρχικά εκτιμήθηκε πως ήταν 7,4 βαθμών, προκάλεσε ζημιές σε κτήρια στην πρωτεύουσα των Βανουάτου - την Πορτ Βίλα -, ανάμεσά τους στις πρεσβείες των ΗΠΑ, της Γαλλίας, της Βρετανίας και της Νέας Ζηλανδίας, σύμφωνα με βίντεο που επαλήθευσαν το Γαλλικό Πρακτορείο και το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.

Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε προ ολίγου πως είδε πτώματα στην πρωτεύουσα των νήσων Βανουάτου. Το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς έκανε λόγο για τουλάχιστον έναν νεκρό και τραυματίες.

🇻🇺 #BREAKING A powerful 7.4 magnitude earthquake struck Vanuatu on December 17, 2024, causing damaged US Embassy



Initial reports indicate significant damage to infrastructure, homes, and buildings.#earthquake #Vanuatu pic.twitter.com/MlPdnPBM74 — Weather monitor (@Weathermonitors) December 17, 2024

Οι αρχές στην Αυστραλία και στη Νέα Ζηλανδία ανακοίνωσαν πως δεν θεωρούν πως υπάρχει κίνδυνος να χτυπήσει τσουνάμι, όπως και οι αρχές στο Γκουάμ και στην Αμερικανική Σαμόα.

Το επίκεντρο του σεισμού, που αρχικά υπολογιζόταν πως ήταν 7,4 βαθμών, εντοπίστηκε μόλις 30 χιλιόμετρα δυτικά της Πορτ Βίλα, ενώ το εστιακό βάθος ήταν περίπου 43 χιλιόμετρα, σύμφωνα με αναθεωρημένες εκτιμήσεις των αμερικανών σεισμολόγων, που αρχικά έκαναν λόγο για εστιακό βάθος μόλις 10 χιλιομέτρων.

Lots of damage in Port Vila, Vanuatu.

A small tsunami of 1 meter wave reached Port Vila, it was adviced to move to higher ground.

Many reports of landslides in Vanuatu. pic.twitter.com/cS8iTYAJaq — Disasters Daily (@DisastersAndI) December 17, 2024

Κάτοικος των Βανουάτου, ο Μάικλ Τόμσον, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο μέσω δορυφορικού τηλεφώνου πως είδε πτώματα στην πρωτεύουσα. Μίλησε επίσης για γέφυρες που κατέρρευσαν και κατολισθήσεις και τόνισε πως η λειτουργία των δικτύων τηλεφωνίας και η πρόσβαση στο διαδίκτυο έχουν διακοπεί.

Είπε ακόμη πως πέρασε πλάι σε «πτώματα» διασχίζοντας το κέντρο της πόλης.

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στα Βανουάτου αποφασίστηκε να παραμείνει κλειστή «μέχρι νεοτέρας» καθώς έχει υποστεί «αξιοσημείωτες ζημιές» το κτίριο όπου φιλοξενείται, σύμφωνα με ενημέρωση από την αμερικανική διπλωματική αποστολή στην Παπούα Νέα Γουινέα, η οποία απηύθυνε σύσταση στους αμερικανούς πολίτες που βρίσκονται στα νησιά να επικοινωνήσουν μαζί της αν «χρειάζονται βοήθεια».

Οπτικό υλικό που μεταφόρτωσε στο διαδίκτυο ο κ. Τόμσον εικονίζει κτίριο όπου βρίσκονταν αρκετές ξένες διπλωματικές αντιπροσωπείες που έχει υποστεί εκτενείς ζημιές — το ισόγειο έχει καταρρεύσει.

Ισόγειο «δεν υπάρχει πλέον», καταπλακώθηκε από τρεις ψηλότερους ορόφους, που πάντως ακόμη «έστεκαν όρθιοι», περιέγραψε ο κ. Τόμσον.

Αναφέρονται επίσης ζημιές σε άλλες περιοχές της πρωτεύουσας και της χώρας.