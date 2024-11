Σεισμός 4,9 Ρίχτερ στην Τουρκία

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,9 Ρίχτερ καταγράφηκε το πρωί της Παρασκευής στην Τουρκία, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Ο σεισμός σημειώθηκε 58 χιλιόμετρα δυτικά – βορειοδυτικά της πόλης Αντιγιαμάν και έγινε αισθητός καθώς ήταν επιφανειακός.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο το εστιακό βάθος του σεισμού εντοπίζεται στα 8 χλμ.

Οι αρχές παρακολουθούν την κατάσταση, ενώ δεν έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής πληροφορίες για ζημιές ή τραυματισμούς.

