Σεισμός 6,7R στην Ιαπωνία - Εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι

Η μετεωρολογική υπηρεσία της Ιαπωνίας εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι ύψους έως ενός μέτρου, μετά τον σεισμό των 6,7R

Σεισμός 6,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στα ανοιχτά του βορειοανατολικού τμήματος της Ιαπωνίας, με τη μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας να εκδίδει προειδοποίηση για τσουνάμι.

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 17:03 τοπική ώρα (10:03 ώρα Ελλάδος) ανοιχτά του νομού Ιουατέ, και υπάρχει κίνδυνος για τσουνάμι ύψους έως ενός μέτρου, σύμφωνα με την ίδια πηγή, την οποία επικαλέστηκε το AFP.

Σύμφωνα με το δημόσιο δίκτυο NHK, το οποίο επικαλέστηκε το Reuters, η Ιαπωνία εξέδωσε σήμερα προειδοποίηση για τσουνάμι για τον νομό Ιουατέ, στο βόρειο τμήμα της χώρας, καλώντας τους κατοίκους να μείνουν μακριά από παράκτιες περιοχές.

Το τσουνάμι αναμένεται να είναι περίπου ενός μέτρου, πρόσθεσε το NHK.


 

