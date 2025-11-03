ΔΙΕΘΝΗ
Αφγανιστάν: Τουλάχιστον 20 νεκροί και 500 τραυματίες από τον ισχυρό σεισμό

Οι τοπικές Αρχές προειδοποιούν ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί καθώς συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης

Αφγανιστάν: Τουλάχιστον 20 νεκροί και 500 τραυματίες από τον ισχυρό σεισμό
Φωτ. από τον σεισμό στο Αφγανιστάν / Getty Images
Τουλάχιστον 20 νεκροί είναι ο νεότερος απολογισμός από τον ισχυρό σεισμό των 6,3 Ρίχτερ, που έπληξε το βράδυ της Κυριακής το Αφγανιστάν.

Τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 500 τραυματίστηκαν,  όταν ο σεισμός έπληξε τη βόρεια περιοχή του Αφγανιστάν, με τις Αρχές να προειδοποιούν ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί καθώς συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης.

Ο σεισμός σημειώθηκε κοντά στη Μαζάρ-ε-Σαρίφ, μία από τις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας, με πληθυσμό περίπου 500.000 κατοίκων, γύρω στη 01:00 τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο, ο σεισμός είχε μέγεθος 6,3 Ρίχτερ και εστιακό βάθος 28 χιλιομέτρων, ενώ καταγράφηκε σε πορτοκαλί επίπεδο συναγερμού, που υποδηλώνει πιθανότητα «σημαντικών απωλειών».

Ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν στην επαρχία Μπαλχ, Χάτζι Ζαΐντ, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ανέφερε ότι «πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν» στην περιοχή Σολγκάρα, νότια της Μαζάρ-ε-Σαρίφ. Σημείωσε ότι «υπάρχουν αναφορές για μικρούς τραυματισμούς και επιφανειακές ζημιές σε όλες τις περιοχές της επαρχίας» και ότι «οι περισσότεροι τραυματισμοί προκλήθηκαν επειδή άνθρωποι έπεσαν από ψηλά κτίρια» τη στιγμή του σεισμού.

Πολλοί κάτοικοι της Μαζάρ-ε-Σαρίφ βγήκαν έντρομοι στους δρόμους, φοβούμενοι ότι τα σπίτια τους θα καταρρεύσουν, σύμφωνα με το πρακτορείο AFP. Ο σεισμός προκάλεσε διακοπή ρεύματος σε ολόκληρη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Καμπούλ, καθώς υπέστησαν ζημιές οι γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από το Ουζμπεκιστάν και το Τατζικιστάν, τους βασικούς προμηθευτές της χώρας.

Ο σεισμός της Δευτέρας έρχεται μόλις δύο μήνες μετά από έναν άλλο, ισχυρό σεισμό 6,0 Ρίχτερ που είχε πλήξει την ορεινή ανατολική περιοχή του Αφγανιστάν στα τέλη Αυγούστου, σκοτώνοντας περισσότερους από 1.100 ανθρώπους.

Εκείνος ο σεισμός αποδείχθηκε ιδιαίτερα φονικός, καθώς τα περισσότερα σπίτια στις αγροτικές περιοχές ήταν χτισμένα με λάσπη και ξύλο, παγιδεύοντας τους κατοίκους όταν κατέρρευσαν.

Το Αφγανιστάν είναι ιδιαίτερα σεισμογενής χώρα, καθώς βρίσκεται πάνω σε σεισμικά ρήγματα που σχηματίζονται από τη σύγκρουση των τεκτονικών πλακών της Ινδίας και της Ευρασίας. Μάλιστα, οι ανεπαρκείς υποδομές και τα περιορισμένα δίκτυα επικοινωνίας δυσχεραίνουν συχνά τις προσπάθειες διάσωσης μετά από τέτοιες φυσικές καταστροφές.

Με πληροφορίες από BBC

Διεθνή / Σεισμός 6,3R στο Αφγανιστάν: Νέος απολογισμός για νεκρούς και τραυματίες - «Αισθητός ως την Καμπούλ»

Ο νέος φονικός σεισμός έπληξε το βόρειο Αφγανιστάν έπειτα από τη σεισμική δόνηση 6 βαθμών στα τέλη Αυγούστου στις επαρχίες Κουνάρ, Λαγκμάν και Νανγκαρχάρ
Διεθνή / Σεισμός 6,3R στο Αφγανιστάν: Νέος απολογισμός για νεκρούς και τραυματίες - «Αισθητός ως την Καμπούλ»

Ο νέος φονικός σεισμός έπληξε το βόρειο Αφγανιστάν έπειτα από τη σεισμική δόνηση 6 βαθμών στα τέλη Αυγούστου στις επαρχίες Κουνάρ, Λαγκμάν και Νανγκαρχάρ
