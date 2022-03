Σάλος με βίντεο του βρετανικού υπουργείου Άμυνας με την Κύπρο «κομμένη στα δύο»: «Συγγνώμη για την προσβολή»

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει το βίντεο που δημοσίευσε το βρετανικό υπουργείο Άμυνας, στο οποίο απεικονίζεται η Κύπρος χωρίς τις κατεχόμενες περιοχές.

Στο συγκεκριμένο βίντεο, το οποίο αναρτήθηκε στους λογαριασμούς των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του υπουργείου Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, προβάλλονται οι χώρες που καταδικάζουν τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Ωστόσο, στο βίντεο δεν περιλαμβάνονται ούτε τα κατεχόμενα αλλά ούτε και οι βρετανικές βάσεις.

The UN General Assembly voted on a resolution to make clear that Russia is the sole cause of the humanitarian crisis in Ukraine. 🇺🇳



The Kremlin is isolated. The world has chosen to #StandWithUkraine. 🇺🇦 pic.twitter.com/aFwrf6fQt2