Σαγκάη: Ηλεκτρικό αυτοκίνητο έπεσε από τον τρίτο όροφο- Δύο νεκροί

Η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία ηλεκτρικών οχημάτων Nio ανακοίνωσε ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ένα από τα αυτοκίνητα έπεσε από τον τρίτο όροφο των κεντρικών κτιρίων, όπου στεγάζεται η εταιρεία στην Σαγκάη.

Κατά τη σύγκρουση σκοτώθηκαν ένα μέλος του προσωπικού και ένας συνεργάτης θυγατρικής εταιρείας.

Το δυστύχημα συνέβη την Τετάρτη περίπου στις 17:20 τοπική ώρα. Οι δύο άνδρες βρισκόταν μέσα στο όχημα κατά την πτώση του.

Η εταιρεία Nio έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό σε συνεργασία με τις αρχές

Στον τρίτο όροφο από που έπεσε το αυτοκίνητο είναι η έκθεση που στεγάζεται στα κεντρικά γραφεία της αυτοκινητοβιομηχανίας.

«Αισθανόμαστε πολύ λυπημένοι για το δυστύχημα και θα θέλαμε να εκφράσουμε τα συλλυπητήριά μας για τον συνάδελφο και τον συνεργάτη που έχασαν τη ζωή τους» ανέφερε η εταιρεία διαβεβαιώνοντας ότι έχει ξεκινήσει έρευνα.

Η πρώτη δήλωση της Nio στο Weibo προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις με πάνω από 1.000 χρήστες να σχολιάζουν αρνητικά. Η ανάρτηση αμέσως κατέβηκε από την πλατφόρμα.

Η τελευταία πρόταση της δήλωσης που προκάλεσε αντιδράσεις έλεγε πως «(το ατύχημα) δεν είχε σχέση με το ίδιο το αυτοκίνητο».

Η εταιρεία ανασκεύασε αναφέροντας σε νέα δήλωση ότι το δυστύχημα «δεν προκλήθηκε από το αυτοκίνητο»,

Η πολλά υποσχόμενη εταιρεία ηλεκτρικών αυτοκινήτων είναι το κινεζικό αντίπαλο δέος της Tesla του Έλον Μασκ.

Terrible story of two test drivers at #China’s electrical vehicle manufacturer NIO being killed when a car somehow smashed out of a building and came crashing down from a great height. pic.twitter.com/4ZNI2t7LqZ