Ρώσος στρατηγός: «Τεταμένη» η κατάσταση στη Χερσώνα - «Δεν αποκλείονται δύσκολες αποφάσεις»

Ο νέος διοικητής των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία, ο Σεργκέι Σουροβίκιν, παραδέχτηκε απόψε ότι η στρατιωτική κατάσταση είναι «τεταμένη», ιδίως στην περιοχή γύρω από τη Χερσώνα, στα νότια, όπου ετοιμάζεται εκκένωση πολλών περιοχών.

«Η κατάσταση στην περιοχή της Ειδικής Στρατιωτικής Επιχείρησης μπορεί να περιγραφεί ως τεταμένη», είπε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο κρατικό τηλεοπτικό κανάλι Rossiya-24. «Ο εχθρός συνεχώς προσπαθεί να επιτεθεί στις θέσεις των Ρώσων στρατιωτών» συνέχισε ο Σουροβίκιν, ο οποίος ανέλαβε επικεφαλής των επιχειρήσεων πριν από δέκα ημέρες. Όπως είπε, τέτοιες επιθέσεις σημειώνονται κυρίως «στους τομείς του Κουπιάνσκ, του Λιμάν και του Μικολάιφ-Κρίβι Ριχ».

Ο Σουροβίκιν ανακοίνωσε ότι ο ρωσικός στρατός ετοιμάζεται να εκκενώσει την πόλη της Χερσώνας, την πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας.

«Ο ρωσικός στρατός θα διασφαλίσει πάνω απ’ όλα την ασφαλή απομάκρυνση του πληθυσμού» από τη Χερσώνα όπου τα ουκρανικά πλήγματα εναντίον πολιτικών υποδομών «απειλούν άμεσα τη ζωή των κατοίκων», πρόσθεσε.

Ο διορισμένος από τη Ρωσία διοικητής της Χερσώνας επιβεβαίωσε αμέσως μετά ότι «ορισμένοι πολίτες» θα απομακρυνθούν, επικαλούμενος τον «κίνδυνο» μιας επίθεσης από τις ουκρανικές δυνάμεις. Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ο Βλαντίμιρ Σάλντο είπε ότι οι κάτοικοι τεσσάρων πόλεων θα απομακρυνθούν από τις όχθες του ποταμού Δνείπερου επειδή υπάρχει κίνδυνος να καταστραφεί ένα κοντινό φράγμα από τους ουκρανικούς βομβαρδισμούς.

Southern Axis Update:#Russian sources continued to claim that #Ukrainian Forces are conducting counteroffensive operations in #Kherson Oblast on October 16 and 17. /1https://t.co/QnYieBTcgz pic.twitter.com/d05qTvW8ep