Ρώσος βουλευτής: Οι ΛΟΑΤΚΙ είναι εργαλείο υβριδικού πολέμου - Προπαγάνδα η Πέπα το Γουρουνάκι

Ο Ρώσος βουλευτής, Alexander Khinshtein μίλησε για «ΛΟΑΤΚΙ προπαγάνδα» μέσα από σειρές, ταινίες και κινούμενα σχέδια κάνοντας λόγο για «υβριδικό πόλεμο»

«Οι ΛΟΑΤΚΙ είναι σήμερα ένα εργαλείο υβριδικού πολέμου, και σ’ αυτόν τον υβριδικό πόλεμο, πρέπει να προστατεύσουμε τις παραδοσιακές μας αξίες. Πρέπει να προστατεύσουμε την κοινωνία μας, και τα παιδιά μας. Επιτρέψτε μου να δείξω πολύ γρήγορα τι είδους προπαγάνδα ασκείται ήδη εναντίον της κοινωνίας μας», είπε ο βουλευτής.

Έπειτα, παρουσίασε στιγμιότυπα από ταινίες, σειρές και κινούμενα σχέδια συμπεριλαμβανομένων των «Call Me by Your Name», του «South Park», και του «Πέπα το Γουρουνάκι», την οποία περιέγραψε ως «πολύ γνωστό καρτούν».

«Σε ένα επεισόδιο μια πολική αρκούδα σχεδιάζει ένα πορτρέτο της οικογένειάς της και λέει: "Μένω με τη μαμά μου και με την άλλη μου μαμά μου"», λέει αναφερόμενος στην «Πέπα το Γουρουνάκι».

Όλα αυτά καθώς η Δούμα, πραγματοποίησε πρόσφατα συνεδρίαση σχετικά με τροποποιήσεις του νόμου του 2013 που απαγορεύει την έκθεση ανηλίκων σε αυτό που οι αρχές θεωρούν «ομοφυλοφιλική προπαγάνδα».

Το νομοσχέδιο που προτάθηκε ζητά την απαγόρευση της «άρνησης των οικογενειακών αξιών» και της «προώθησης μη παραδοσιακών σεξουαλικών προσανατολισμών» σε όλες τις ηλικίες.