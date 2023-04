Ρωσία: Σε φυλάκιση 25 ετών καταδικάστηκε ο επικριτής του Πούτιν, Βλαντίμιρ Καρά-Μουρζά

Σε 25 χρόνια φυλάκιση καταδικάστηκε ο Βλαντίμιρ Καρά - Μουρζά, ο επί χρόνια επικριτής της Ρωσίας και του Βλαντίμιρ Πούτιν. Κρίθηκε ένοχος για προδοσία και άλλα αδικήματα, τα οποία ο ίδιος αρνείται.

Αφού άκουσε την ανακοίνωση της ποινής του σήμερα, ο Καρά-Μουρζά, φώναξε «η Ρωσία θα ελευθερωθεί», ένα γνωστό σύνθημα της αντιπολίτευσης. Παρακολούθησε την ακροαματική διαδικασία μέσα από ένα γυάλινο κλουβί στην αίθουσα του δικαστηρίου.

Ο Καρά-Μουρζά, 41 ετών, πατέρας τριών παιδιών και πολιτικός της αντιπολίτευσης με ρωσικό και βρετανικό διαβατήριο, μιλούσε δημόσια για πολλά χρόνια εναντίον του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και ασκούσε πιέσεις στη Δύση να επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία και σε Ρώσους ολιγάρχες για φερόμενες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Outspoken Kremlin critic Vladimir Kara-Murza was jailed for 25 years by a Moscow court after it found him guilty of treason and other offenses he denied https://t.co/LRL1AtfKLS pic.twitter.com/ETPX4skiuY