Ρωσία: «Μπαμπά, είσαι ο ήρωάς μου» - Το γράμμα της 13χρονης με την αντιπολεμική ζωγραφιά

«Μπαμπά, είσαι ο ήρωάς μου», έγραψε στο γράμμα υπέρ του πατέρας της η 13χρονη μαθήτρια που έφτιαξε την αντιπολεμική ζωγραφιά στη Ρωσία.

Η υπόθεση της καταδικαστικής απόφασης διετούς φυλάκισης κατά του 54χρονου Αλεξέι Μοσκαλιόφ στη Ρωσία για μια αντιπολεμική ζωγραφιά της 13χρονης κόρης του έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις στη χώρα και έχει εξελιχθεί σε σύμβολο της καταστολής όσων διαφωνούν με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Σε μια ένδειξη της αγανάκτησης που έχει προκαλέσει αυτή η υπόθεση, έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο ένα κείμενο συγκέντρωσης υπογραφών – παρά τις πιέσεις των αρχών – με το οποίο ζητείται να επιστρέψει το παιδί στον πατέρα του. Ενώ, ακόμη και ο επικεφαλής της παραστρατιωτικής οργάνωσης Wagner, Γεβγκένι Πριγκόζιν, οι μισθοφόροι του οποίου πολεμούν στην πρώτη γραμμή στην Ουκρανία, εξέφρασε τη στήριξή του στη Μαρία και επέκρινε τις τοπικές αρχές.

Η υπόθεση πήρε απρόσμενη τροπή την Τρίτη, όταν δικαστήριο της πόλης Εφρέμοφ καταδίκασε τον Μοσκαλιόφ σε φυλάκιση δύο ετών για «δυσφήμηση» του στρατού. Αποκαλύφθηκε, ωστόσο, ότι ο 54χρονος είχε εξαφανιστεί, αν και είχε τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό.

