Ρωσία: Μαζικές διαδηλώσεις κατά της εισβολής στην Ουκρανία - Τουλάχιστον 5.000 συλλήψεις σε μία ημέρα

Τουλάχιστον 5.000 άνθρωποι συνελήφθησαν την Κυριακή σε 69 πόλεις της Ρωσίας επειδή συμμετείχαν σε διαδηλώσεις κατά της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα η Μη Κυβερνητική Οργάνωση OVD-Info.

Πρόκειται για έναν πρωτοφανή αριθμό συλλήψεων μέσα σε μία ημέρα, πολύ υψηλότερο από αυτόν που είχε καταγραφεί στη διάρκεια των κινητοποιήσεων που ξέσπασαν στις αρχές του 2021 στη Ρωσία κατά της σύλληψης του Ρώσου αντιφρονούντα Αλεξέι Ναβάλνι.

Την ίδια ημέρα, περίπου 2.300 άνθρωποι συνελήφθησαν στη Μόσχα και 1.253 στη Αγία Πετρούπολη, σύμφωνα με τη ΜΚΟ. Τουλάχιστον 320 από αυτούς πέρασαν τη νύκτα στα Αστυνομικά Τμήματα.

Διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν και σε δεκάδες άλλες πόλεις της Ρωσίας.

Ακτιβιστές ανήρτησαν βίντεο που δείχνουν βίαιες συλλήψεις διαδηλωτών, με τους αστυνομικούς να τους χτυπούν με γκλομπ ή να τους κλωτσούν.

