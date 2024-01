Ρωσία και Ουκρανία αντάλλαξαν αιχμαλώτους πολέμου για πρώτη φορά μετά από 5 μήνες

Σε νέα ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου προχώρησαν η Ουκρανία και η Ρωσία.

Οι δυο χώρες ανακοίνωσαν σήμερα την πρώτη ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου σχεδόν έπειτα από πέντε μήνες. Η ανταλλαγή αφορούσε περισσότερους από 200 αιχμαλώτους από την κάθε πλευρά, ενώ στις σχετικές διαπραγματεύσεις μεσολάβησαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε η Μόσχα. Κάτι τέτοιο επιβεβαίωσε και το Κέντρο συντονισμού αιχμαλώτων πολέμου της Ουκρανίας, χωρίς ωστόσο να δώσει λεπτομέρειες.

Από την πλευρά του, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία παρέδωσε 248 Ρώσους αιχμαλώτους πολέμου. Αντίστοιχα, το Κίεβο ανακοίνωσε ότι παρέλαβε 230 αιχμαλώτους πολέμου εκ των οποίων 224 στρατιώτες και έξι πολίτες. Μάλιστα, το Κίεβο χαρακτήρισε την ανταλλαγή στρατιωτών ως τη μεγαλύτερη που έχει γίνει μέχρι τώρα.

Περισσότεροι από 200 Ουκρανοί αιχμάλωτοι πολέμου επέστρεψαν από τη Ρωσία, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Ουκρανός πρόεδρος μέσω ανάρτησης στο Telegram ανέφερε: «Οι δικοί μας είναι στην πατρίδα». Στην ίδια ανάρτηση συμπεριλαμβάνεται και ένα σύντομο βίντεο που δείχνει μερικούς από τους απελευθερωθέντες αιχμαλώτους πολέμου.

