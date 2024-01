Ουκρανία: Νέες ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις στο Κίεβο- Αρκετοί τραυματίες

Συνεχίζονται τα χτυπήματα στην Ουκρανία και σήμερα το πρωί το Κίεβο δέχθηκε άλλη μια μαζική πυραυλική επίθεση από τη Ρωσία με τον μέχρι στιγμής απολογισμό να κάνει λόγο για 16 τραυματίες, ενώ από το Χάρκοβο υπάρχουν πληροφορίες για έναν νεκρό.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η Le Figaro για τις επιθέσεις στην Ουκρανία, ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης του Χάρκοβο, Όλεγκ Σινεγκούμποφ δήλωσε πως «προς το παρόν υπάρχουν περισσότερα από 20 τραυματίες. Ένα άτομο σκοτώθηκε». Παράλληλα τουλάχιστον 16 άνθρωποι τραυματίστηκαν στη ρωσική πυραυλική επίθεση εναντίον του Κιέβου, όπως δήλωσε ο δήμαρχος της πρωτεύουσας της Ουκρανίας Βιτάλι Κλίτσκο στο Telegram. Λίγο νωρίτερα περισσότερες από δέκα ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν την πόλη, καθώς η Ρωσία εκτόξευσε πολλούς πυραύλους εναντίον του Κιέβου, σύμφωνα με τον ουκρανικό στρατό.

Οι επιθέσεις στο Κίεβο νωρίς σήμερα το πρωί ήρθαν μετά τη δήλωση του Ρώσου προέδρου, Βλαντιμίρ Πούτιν, τη Δευτέρα, ο οποίος υποσχέθηκε να «εντείνει» τα ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία ως αντίποινα για τον βομβαρδισμό του ουκρανικού στρατού στη ρωσική πόλη Μπέλγκοροντ το Σάββατο.

Σειρήνες, λοιπόν, ήχησαν σε ολόκληρη την Ουκρανία προειδοποιώντας για τους ρωσικούς βομβαρδισμούς. Η ουκρανική πολεμική αεροπορία είχε εκδώσει προειδοποίηση στο Telegram: «Κίεβο- παραμείνετε στα καταφύγια. Πολλοί πύραυλοι κατευθύνονται προς εσάς».

Η στρατιωτική διοίκηση της ουκρανικής πρωτεύουσας επεσήμανε ότι θραύσματα πυραύλων που καταρρίφθηκαν έπεσαν σε διάφορες συνοικίες του Κιέβου, κυρίως σε κατοικημένες περιοχές. Ο Κλίτσκο πρόσθεσε ότι έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση σε πολλά σημεία της πόλης.

Από την πλευρά της η Πολωνία ανακοίνωσε ότι δύο ζεύγη πολεμικών αεροσκαφών F-16 και ένα συμμαχικό αεροσκάφος εναέριου ανεφοδιασμού έχουν ενεργοποιηθεί για να προστατεύσουν τον εναέριο χώρο της χώρας εν μέσω της ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία.

Η πρέσβειρα των ΗΠΑ στο Κίεβο, Μπρίτζετ Μπριν αντέδρασε στις επιθέσεις της Ρωσίας με στόχο το Κίεβο και άλλα μέρη της χώρας αναφέροντας: «Ο Πούτιν χτυπάει το 2024 εκτοξεύοντας πυραύλους στο Κίεβο και σε όλη τη χώρα, καθώς εκατομμύρια Ουκρανοί βρίσκουν και πάλι καταφύγιο στην παγωνιά. Δυνατές εκρήξεις στο Κίεβο σήμερα το πρωί. Είναι επείγον και κρίσιμο να υποστηρίξουμε την Ουκρανία τώρα για να σταματήσουμε τον Πούτιν εδώ».

Putin is ringing in 2024 by launching missiles at Kyiv and around the country as millions of Ukrainians again take shelter in freezing temps. Loud explosions in Kyiv this morning. It’s urgent and critical that we support Ukraine now - to stop Putin here.