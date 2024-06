Ρωσία: Γυναίκα που παρασύρθηκε από κύματα αγνοείται για 3η μέρα

Μια γυναίκα αγνοείται εδώ και τρεις ημέρες αφού παρασύρθηκε από τα κύματα σε θάλασσα στη Ρωσία.

Στο Σότσι της Ρωσίας, μια γυναίκα παρασύρθηκε από τα κύματα στην παραλία Ριβιέρα, το πρωί της 16ης Ιουνίου. Σε βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, φαίνεται μια κοπέλα με λευκό φόρεμα και ο φίλος της με μαγιό να περπατούν στην άκρη της θάλασσας. Κάποια στιγμή, ένα κύμα τους σκέπασε και ο άντρας δεν μπόρεσε να κρατήσει την κοπέλα, με τα ορμητικά κύματα να την παρασύρουν μακριά από την ακτή.

Οι μέχρι στιγμής επιχειρήσεις εντοπισμού της ήταν χωρίς αποτέλεσμα, με τις έρευνες να συνεχίζονται για τρίτο εικοσιτετράωρο.

A young woman was swept into the open sea during a storm in Sochi, Russia



She was on the beach with her boyfriend. At one moment the waves knocked the couple off their feet. The man managed to get out, but the young woman was swept back into the sea by the current.



So far… pic.twitter.com/T1bRqYnKGI