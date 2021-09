΄Ενας φοιτητής άνοιξε σήμερα πυρ μέσα στο πανεπιστήμιο Perm State της πόλης Περμ, μιας πόλης στα Ουράλια Όρη, στην ανατολική Ρωσία, σκοτώνοντας τουλάχιστον 8 ανθρώπους και τραυματίζοντας 28, σύμφωνα με την Ρωσική Ανακριτική Επιτροπή.

Σύμφωνα με την Ρωσική Ανακριτική Επιτροπή, ο ένοπλος συνελήφθη και κατά τη σύλληψή του τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Ria.

Εικόνες που μεταδόθηκαν από τα μέσα ενημέρωσης δείχνουν φοιτητές να πηδούν από τα παράθυρα του πρώτου ορόφου και να τρέχουν να σωθούν. Φοιτητές έφτιαξαν οδοφράγματα στοιβάζοντας καρέκλες για να εμποδίσουν τον ένοπλο να εισέλθει στις τάξεις τους, όπως είπαν οι ίδιοι.

Σε ένα άλλο βίντεο εμφανίζεται ο ένοπλος ντυμένος στα μαύρα. Σύμφωνα με την Ανακριτική Επιτροπή, ο δράστης ήταν φοιτητής στο ίδιο πανεπιστήμιο. Εισήλθε στο πανεπιστήμιο γύρω στις 11 πμ τοπική ώρα. Έχει ταυτοποιηθεί, αλλά η ταυτότητά του δεν έχει δημοσιοποιηθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης είναι 18 ετών και πριν την επίθεση είχε ανεβάσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια φωτογραφία του στην οποία πόζαρε με τουφέκι, κράνος και πυρομαχικά.

«Το σκεφτόμουν εδώ και πολύ καιρό, έχουν περάσει χρόνια και συνειδητοποίησα ότι έφτασε η ώρα να κάνω αυτό που ονειρευόμουν», έγραψε στα social media. Ο λογαριασμός του ωστόσο στη συνέχεια σβήστηκε. Το κίνητρο του δράστη δεν έχει γίνει γνωστό από την Ρωσική Ανακριτική Επιτροπή, ωστόσο σύμφωνα με ρωσικά ΜΜΕ, το κίνητρό του ήταν το μίσος.

