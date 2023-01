Ρεκόρ ψύχους στην Κίνα: Στους -53 βαθμούς Κελσίου κατρακύλησε ο υδράργυρος στο Μόχε

Η βορειότερη πόλη της Κίνας, Mohe κατέγραψε τη χαμηλότερη θερμοκρασία της ιστορίας της.

Το Μόχε, γνωστό κι ως «βόρειος Πόλος της Κίνας», βρίσκεται στην επαρχία Heilongjiang, κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία.

Την Κυριακή, ο τοπικός μετεωρολογικός σταθμός κατέγραψε ιστορικό χαμηλό, με τον υδράργυρο να δείχνει στις 07:00 το πρωί -53C! Η αμέσως προηγούμενη χαμηλότερη θερμοκρασία είχε καταγραφεί το 1969 στους -52.3C.

Παρόλα αυτά, η τιμή αυτή εξακολουθεί να απέχει από το εθνικό ρεκόρ της Κίνας.

Η χώρα βίωσε την ψυχρότερη μέρα της τον Δεκέμβριο του 2009 όταν ο υδράργυρος έπεσε στους -58 βαθμούς Κελσίου στην πόλη Genhe, της Εσωτερικής Μογγολίας.

Mohe漠河, northernmost city in China, had a Tmin of -53.0°C on Jan. 22, the lowest temperature ever recorded in China since records began. pic.twitter.com/QZ36FQkVC0

Βεβαίως, το Mohe δεν είναι άγνωστο το ψύχος: Σύμφωνα με τον κινεζικό Τύπο η πόλη θεωρείται η πιο κρύα στην Κίνα, με τη χειμερινή περίοδο να διαρκεί «συνήθως οκτώ μήνες».

Ωστόσο, οι κάτοικοί της έχουν αξιοποιήσει το ψύχος ως πόλο έλξης τουριστών, με πάρκα από χιόνι και πάγο και εγκαταστάσεις σκι. Τα περασμένα χρόνια δε, φιλοξενούσε και χειμερινούς μαραθωνίους.

Πάντως, η μέση θερμοκρασία της εποχής για την περιοχή είναι γύρω στους -15 βαθμούς Κελσίου. Παρόλα αυτά, από την Παρασκευή και για τρεις μέρες σερί, το Mohe βιώνει ψύχος κάτω των -50, κάτι που οι ειδικοί θεωρούν πρωτοφανές.

The temperature fell below -50°C for the first time in more than 50 years in #Mohe, Heilongjiang Province. pic.twitter.com/9arOV9HGds