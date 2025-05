Ρεκόρ πωλήσεων για συλλεκτικές κάρτες με τον Πάπα Λέοντα – Ξεπέρασε ΛεΜπρόν και Γουεμπανιάμα

Η πρώτη σειρά συλλεκτικών καρτών με τον Πάπα Λέοντα ΙΔ’ σημείωσε ιστορικό ρεκόρ για την εταιρεία Topps, ξεπερνώντας σε πωλήσεις ακόμη και κάρτες αφιερωμένες σε σταρ του NBA όπως ο ΛεΜπρόν Τζέιμς και ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα.

Σύμφωνα με την Topps, οι κάρτες «Topps Now» με τον νέο Πάπα, τον πρώτο γεννημένο στις ΗΠΑ προκαθήμενο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, πούλησαν συνολικά 133.535 τεμάχια μέσα σε μόλις τέσσερις ημέρες (Πέμπτη έως Κυριακή), καταγράφοντας τη μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία που είχε ποτέ μη αθλητική κάρτα της εταιρείας.

Η σειρά «Topps Now» περιλαμβάνει κάρτες περιορισμένης κυκλοφορίας που εκδίδονται άμεσα με αφορμή γεγονότα επικαιρότητας. Η κάρτα με τον Πάπα Λέοντα ΙΔ’, ο οποίος γεννήθηκε στο Σικάγο και εξελέγη την Πέμπτη, διατέθηκε μέσω του ιστότοπου της εταιρείας έναντι 8,99 δολαρίων ανά τεμάχιο.

Η Topps είναι από τους πιο γνωστούς κατασκευαστές συλλεκτικών καρτών στις ΗΠΑ και το ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη κυκλοφορία αποδίδεται, σύμφωνα με αναλυτές, στον ενθουσιασμό των Αμερικανών για την ανάδειξη ενός «δικού τους» στο ύψιστο αξίωμα της Καθολικής Εκκλησίας.

Η κάρτα του Πάπα Λέοντα ΙΔ’ ξεπέρασε σε πωλήσεις σημαντικές εκδόσεις της ίδιας σειράς, όπως εκείνη που κυκλοφόρησε με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 40.000 πόντων καριέρας του ΛεΜπρόν Τζέιμς (86.072 πωλήσεις) και τη βράβευση του Γουεμπανγιάμα ως «Ρούκι της Χρονιάς» (113.777 πωλήσεις).

NEW RECORD: Pope Leo XIV has set an all-time record for any non-sports Topps Now card.



