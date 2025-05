Τι ομάδα είναι ο πάπας Λέων ΙΔ; - Τα retweets που τον «πρόδωσαν»

Ο Ρόμπερτ Φράνσις Πρεβόστ, ο πρώτος Αμερικανός που εκλέγεται Πάπας στην ιστορία της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, φαίνεται πως πέρα από ιστορικό πρόσωπο, είναι και ένας άνθρωπος που αγαπά τον αθλητισμό.

Η ιδέα ενός Πάπα που είναι φίλαθλος δεν είναι καινούργια. Ο πάπας Φραγκίσκος υποστήριζε την ποδοσφαιρική ομάδα Σαν Λορέντζο από την Αργεντινή και μάλιστα είχε δεχθεί τους παίκτες της στο Βατικανό δύο φορές. Τώρα, με τον πάπα Λέων ΙΔ΄ το ενδιαφέρον στρέφεται σε ομάδες από το αμερικανικό πανόραμα.

Ο πάπας Λέων ΙΔ΄ είναι απόφοιτος του πανεπιστημίου Βιλανόβα και είχε κάνει retweet μετά την κατάκτηση του τίτλου NCAA (Αμερικανικό κολεγιακό πρωτάθλημα) από την ομάδα μπάσκετ των ανδρών το 2016.

Έτσι, το NCAA δεν έχασε χρόνο και έσπευσε να αναδείξει τη σύνδεση του πανεπιστημίου με τον νέο ποντίφικα, κάνοντας αναρτήσεις στα social media. Παράλληλα, στο κάμπους του Βιλανόβα, οι καμπάνες της εκκλησίας χτυπούν συνεχώς από τότε που ανακοινώθηκε η εκλογή του Πρεβόστ.

Ακόμη, ο Σπάικ Λι, εμβληματικός σκηνοθέτης και μεγάλος υποστηρικτής των Νιου Γιορκ Νικς του NBA σχολίασε με ενθουσιασμό ότι η αγαπημένη του ομάδα μόλις κέρδισε «θείες ευλογίες». Ο λόγος; Στους Νικς αγωνίζονται τρεις παίκτες (Μπράνσον, Μπρίτζες και Χαρτ) οι οποίοι κέρδισαν το κολεγιακό πρωτάθλημα με την ομάδα του Βιλανόβα το 2016.

Εις ότι αφορά τα επαγγελματικά σπορ, οι προτιμήσεις του Πρεβόστ είναι λιγότερο γνωστές, αλλά το γεγονός ότι κατάγεται από το Σικάγο, μία πόλη που φημίζεται για τις ομάδες της, έχει δημιουργήσει πολλές εικασίες.

Αν και κάποιοι υποστήριξαν ότι είναι φίλος των Chicago Cubs, ο αδελφός του Πρεβόστ ξεκαθάρισε ότι «ποτέ δεν ήταν Cubs. Ήταν πάντα White Sox». Οι Cubs και οι White Sox είναι δύο ιστορικά σωματεία του NBL, του εθνικού πρωταθλήματος μπέιζμπολ των ΗΠΑ.

Μάλιστα, το 2005 ο Πρεβόστ παρευρέθηκε σε ένα από τα παιχνίδια των τελικών του MLB του 2005, όταν οι Chicago White Sox επικράτησαν των Houston Astros.

Facebook Twitter Ο Ρόμπερτ Πρεβόστ φαίνεται στα αριστερά της εικόνας στο MLB World Series του 2005 / Φωτ: Chicago Sun Times

Ο νέος Πάπας έχει, επίσης, ιδιαίτερους δεσμούς με το St. Rita, ένα λύκειο στο νοτιοδυτικό Σικάγο. Είχε κάνει retweet όταν η ομάδα μπάσκετ του σχολείου έφτασε στον τελικό του πολιτειακού πρωταθλήματος το 2014 και, σύμφωνα με το Chicago Sun-Times, στο παρελθόν δίδασκε φυσική εκεί ως αναπληρωτής.

Παρότι δεν έχει υπάρξει κάποια ένδειξη ότι ο Πρεβόστ στηρίζει τους Σικάγο Μπουλς του NBA, στα social media κυκλοφόρησε φωτομοντάζ στο οποίο εμφανίζεται για πρώτη φορά ως Πάπας στον εξώστη του Αγίου Πέτρου υπό τους ήχους του Sirius των The Alan Parsons Project. Το συγκεκριμένο τραγούδι έγινε παγκοσμίως γνωστό ως το κομμάτι που έπαιζε όταν οι Σικάγο Μπουλς του Τζόρνταν έβγαιναν από τα αποδυτήρια σε κάθε αγώνα εντός έδρας.

A new Pope from Chicago needs a true Chicago introduction... 🔊 pic.twitter.com/ZwtLzbv7hu