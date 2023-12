Ράιαν Ο' Νιλ: Αποκαλύφθηκε η αιτία θανάτου του ηθοποιού

Αποκαλύφθηκε η αιτία θανάτου του Ράιαν Ο'Νιλ, που πέθανε σε ηλικία 82 ετών στις 8 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με το πιστοποιητικό θανάτου του ηθοποιού, που παράθεσε το Blast, ο Ράιαν Ο' Νιλ πέθανε από συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια μετά από καρδιομυοπάθεια, από την οποία έπασχε για χρόνια. Νοσηλευόταν στο Κέντρο Υγείας Providence Saint John στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια, όπου και κατέληξε. Το πιστοποιητικό θανάτου δεν αναφέρει άλλους παράγοντες που συνέβαλαν στον θάνατό του.

Ο πρωταγωνιστής του «Love Story» θάφτηκε στο Pierce Brothers Westwood Village Memorial Park. Σύμφωνα με το Yale Medicine, η συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια αναφέρεται στην αδυναμία της καρδιάς να καλύψει τις ανάγκες του σώματος για αίμα.

Ο γιος του Ράιαν, Πάτρικ Ο'Νιλ, ανακοίνωσε τον θάνατο του πατέρα του μέσω ενός συγκινητικού αφιερώματος στο Instagram. «Λοιπόν, αυτό είναι το πιο δύσκολο πράγμα που είχα να πω ποτέ. Ο μπαμπάς μου πέθανε ήσυχα σήμερα, με την αγαπημένη του ομάδα στο πλευρό του να τον στηρίζει και να τον αγαπά. Είναι πολύ δύσκολο για τη γυναίκα μου τη Σάμερ και εμένα, αλλά θα μοιραστώ κάποια συναισθήματα για να σας δώσω μια ιδέα για το πόσο σπουδαίος ήταν» έγραψε ο γιος του Ράιαν Ο' Νιλ.

Ο Πάτρικ συνέχισε αποκαλώντας τον μπαμπά του «ήρωα» του και λέγοντας ότι πάντα «τον θαύμαζε». «Όταν γεννήθηκα το 1967 ο μπαμπάς μου ήταν ήδη τηλεοπτικός σταρ στο «Peyton Place». Εκεί γνώρισε τη μαμά μου Leigh Taylor-Young και περίπου 9 μήνες αργότερα γεννήθηκα», έγραψε ο Πάτρικ ο οποίος απαρίθμησε και τις σπουδαίες επιτυχίες του πατέρα του συμπεριλαμβανομένων των "What's Up, Doc?" (1972), “Paper Moon” (1973), “Barry Lyndon” (1975), “A Bridge Too Far” (1977), “The Driver” (1978) και “The Main Event” (1979).

Ποιος ήταν ο Ράιαν Ο΄Νιλ

Ο Ράιαν Ο'Νιλ (πλήρες όνομα: Τσαρλς Πάτρικ Ράιαν Ο'Νιλ) γεννήθηκε στις 20 Απριλίου 1941. Εκπαιδεύτηκε ως ερασιτέχνης πυγμάχος πριν ξεκινήσει την καριέρα του στην υποκριτική το 1960. Το 1964, πήρε τον ρόλο του Ρόντνεϊ Χάρινγκτον στη βραδινή σαπουνόπερα του ABC Πέυτον Πλέις. Η σειρά έγινες αμέσως επιτυχία και απογείωσε την καριέρα του Ο'Νιλ. Στη συνέχεια, ο Ο'Νιλ έκανε επιτυχία σε ταινίες, με κυριότερη την Ιστορία αγάπης (Love Story, 1970), για την οποία έλαβε υποψηφιότητες για Όσκαρ και Χρυσή Σφαίρα καλύτερου ηθοποιού, Μια τρελή τρελή καταδίωξη (1972) και Χάρτινο φεγγάρι (Paper Moon, 1973) του Πίτερ Μπογκντάνοβιτς, Μπάρι Λίντον του Στάνλεϊ Κιούμπρικ (1975), Η γέφυρα του Άρνεμ (A Bridge Too Far) του Ρίτσαρντ Ατένμπορο (1977) και Ντράιβερ, ο ασύλληπτος οδηγός (The Driver) του Γουόλτερ Χιλ (1978). Από το 2005 έως το 2017, είχε έναν επαναλαμβανόμενο ρόλο στη σειρά του Fox Bones ως Μαξ.

Το 2001, ο Ο' Νιλ διαγνώστηκε με χρόνια μυελογενή λευχαιμία (CML). Αφού πάλεψε με την ασθένεια, ο Ράιαν Ο'Νιλ εμφανιζόταν συχνά στο πλευρό της Φόσετ που αντιμετώπιζε καρκίνο. Τον Απρίλιο του 2012, ο Ο 'Νιλ δήλωσε ότι είχε διαγνωστεί με καρκίνο του προστάτη.