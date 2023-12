Πέθανε ο ηθοποιός Ράϊαν Ο' Νιλ, πρωταγωνιστής του Love Story

Ο Ryan O'Neal, γνωστός για τον ρόλο του στην ταινία "Love Story" του 1970 (για τον οποίο ήταν και υποψήφιος για όσκαρ), πέθανε στα 82 του χρόνια. Σύμφωνα με τον γιο του, ο O'Neal πέθανε ειρηνικά την Παρασκευή. Ο O'Neal πρωταγωνίστησε επίσης στο "Paper Moon" του 1973 μαζί με την κόρη του, την ηθοποιό Tatum O'Neal, και οι δυο τους είχαν μια θυελλώδη σχέση στα χρόνια που ακολούθησαν. Είναι επίσης πατέρας του γιου του Redmond, τον οποίο είχε αποκτήσεο με την επί χρόνια σύντροφό του Farrah Fawcett.

Ο Ράιαν Ο'Νιλ (πλήρες όνομα: Τσαρλς Πάτρικ Ράιαν Ο'Νιλ) γεννήθηκε στις 20 Απριλίου 1941. Εκπαιδεύτηκε ως ερασιτέχνης πυγμάχος πριν ξεκινήσει την καριέρα του στην υποκριτική το 1960. Το 1964, πήρε τον ρόλο του Ρόντνεϊ Χάρινγκτον στη βραδινή σαπουνόπερα του ABC Πέυτον Πλέις. Η σειρά έγινες αμέσως επιτυχία και απογείωσε την καριέρα του Ο'Νιλ. Στη συνέχεια, ο Ο'Νιλ έκανε επιτυχία σε ταινίες, με κυριότερη την Ιστορία αγάπης (Love Story, 1970), για την οποία έλαβε υποψηφιότητες για Όσκαρ και Χρυσή Σφαίρα καλύτερου ηθοποιού, Μια τρελή τρελή καταδίωξη (1972) και Χάρτινο φεγγάρι (Paper Moon, 1973) του Πίτερ Μπογκντάνοβιτς, Μπάρι Λίντον του Στάνλεϊ Κιούμπρικ (1975), Η γέφυρα του Άρνεμ (A Bridge Too Far) του Ρίτσαρντ Ατένμπορο (1977) και Ντράιβερ, ο ασύλληπτος οδηγός (The Driver) του Γουόλτερ Χιλ (1978). Από το 2005 έως το 2017, είχε έναν επαναλαμβανόμενο ρόλο στη σειρά του Fox Bones ως Μαξ.

Facebook Twitter Στο Βarry Lyndon

Το 2001, ο Ο' Νιλ διαγνώστηκε με χρόνια μυελογενή λευχαιμία (CML). Αφού πάλεψε με την ασθένεια, ο Ο'Νιλ εμφανιζόταν συχνά στο πλευρό της Φόσετ που αντιμετώπιζε καρκίνο. Τον Απρίλιο του 2012, ο Ο'Νιλ δήλωσε ότι είχε διαγνωστεί με καρκίνο του προστάτη.