Πυροβολισμοί σε σχολείο στις ΗΠΑ: Ποια είναι τα θύματα

Οι αρχές στο Μάντισον του Ουισκόνσιν έδωσαν στη δημοσιότητα την ταυτότητα των δύο θυμάτων από τους πυροβολισμούς σε σχολείο.

Πρόκειται για μια μαθήτρια και μια δασκάλα. Τα θύματα ταυτοποιήθηκαν ως η 42χρονη Έριν Γουέστ και η 14χρονη Ρούμπι Βεργκάρα. Τα ονόματα των θυμάτων δόθηκαν στη δημοσιότητα αργά το βράδυ της Τετάρτης από τον ιατροδικαστή της κομητείας Dane.

The medical examiner in Madison, Wisconsin, has identified the two victims who lost their lives in this week’s shooting at Abundant Life Christian School.



The victims were 14-year-old Rubi P. Vergara, a student from Madison, and 42-year-old Erin M. West, a resident of DeForest,